CHECK24 unterstützt Bildungsprogramm der Stiftung "Kick ins Leben"

München (ots) -

- 20.000 Euro für Münchner Mentorenprogramm ELLiS für mehr Bildungsgerechtigkeit - CHECK24 baut Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen aus

CHECK24 unterstützt das Münchner Mentorenprogramm zur Bildungsgerechtigkeit ELLiS im Schuljahr 2018/19 mit 20.000 Euro. ELLiS steht für "Einfacher Lernen lernen in der Schule" und fördert die Lernkompetenz von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen drei bis sechs.

Das Projekt richtet sich gezielt an Kinder, die aus verschiedenen Gründen zuhause nicht die notwendige Unterstützung erfahren, um in der Schule erfolgreich zu sein. Studierende der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) unterstützen die jungen Lerner wöchentlich 90 Minuten in kleinen Gruppen. Die Schülerinnen und Schüler erfahren dort unter anderem, wie sie ihr Lernen organisieren, sich selbst motivieren, konzentriert bei der Sache bleiben und mit Problemen richtig umgehen.

"Bildung ist der Schlüssel zu einem guten Leben, darum dürfen bei den Bildungschancen der Kinder weder Herkunft noch familiäre Umstände eine Rolle spielen", sagt Christoph Röttele, CEO und Sprecher der Geschäftsführung bei CHECK24. "Wir freuen uns, mit ELLiS ein Projekt zu unterstützen, das Kinder individuell fördert, die außerschulisch wenig Hilfestellung bekommen."

Das Projekt ist eine Kooperation der Stiftung "Kick ins Leben" und der LMU. Durch die Spende von CHECK24 konnten sie zusätzlich Plätze für 30 Kinder für ein ganzes Schuljahr schaffen. Insgesamt begleiten die Lernmentoren 120 Kinder an vier Grundschulen und zwei Mittelschulen in München.

"CHECK24 hilft": Vergleichsportal baut sein Engagement für benachteiligte Kinder aus

CHECK24 setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland ein. Das gesellschaftliche Engagement beruht auf drei Säulen: dem Förderprogramm, den Mitarbeiterprojekten und der Punkte-Spendenaktion.

Mit dem Förderprogramm unterstützt das Vergleichsportal bundesweit an seinen Standorten Vereine und Projekte mit bis zu 20.000 Euro. Bisher geförderte Organisationen sind unter anderem der buntkicktgut e. V., die Spielstadt Mini-München und der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. Außerdem ermutigt das Vergleichsportal seine Mitarbeiter, sich ehrenamtlich zu engagieren und unterstützt diese Mitarbeiterprojekte mit jeweils bis zu 2.000 Euro. Dritte Säule ist eine Punkte-Spendenaktion. Seit Juni 2016 können Kunden gesammelte CHECK24-Punkte spenden und damit Kinderhilfsorganisationen unterstützen. CHECK24 verdoppelt die gespendeten Punkte und konnte so bereits über eine Million Euro sammeln.

Über ELLiS und die Stiftung "Kick ins Leben":

ELLiS ist ein Förderprojekt für Münchner Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen drei bis sechs, die außerschulisch wenig Unterstützung bekommen. Die Kooperation zwischen der Stiftung "Kick ins Leben" und der LMU München findet im Schuljahr 2018/19 bereits zum zweiten Mal statt.

"Kick ins Leben" fördert und unterstützt Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Herkunft, ihres sozialen oder wirtschaftlichen Hintergrundes benachteiligt sind. In enger Kooperation mit lokalen Bildungspartnern ermöglichen wir, durch aufeinander aufbauende Förderprogramme ("Förderkette"), eine durchgängige Betreuung dieser Kinder/Jugendlichen von der Vorschule bis hin zum Übertritt in eine Berufsausbildung bzw. eine weiterführende Schule. Sie sollen so ermutigt und befähigt werden, ihr individuelles Potenzial zu entwickeln und damit auch ihre Chance auf Teilhabe an den in München gebotenen Bildungs- und Berufschancen zu bekommen - also ihren persönlichen Kick ins Leben.

