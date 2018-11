Kfz-Versicherung: Schutz bei Marderschäden günstig

Kfz-Versicherung: Aufpreis für Absicherung von Marderschäden / Quelle: CHECK24 (https://www.check24.de/kfz-versicherung/; 089 - 24 24 12 12); Angaben ohne Gewähr, Stand: 17.10.2018 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/73164 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke... mehr Bild-Infos Download

- Absicherung von Marderschäden kostet durchschnittlich nur zwei Prozent mehr Beitrag - Teure Folgeschäden z. B. am Motor im Schnitt für vier Prozent Aufpreis versichern

Verbraucher zahlen für ihre Kfz-Versicherung nur wenig mehr, wenn sie den Schutz bei Marderbissen einschließen. Eine Absicherung gegen dieses Risiko ist sinnvoll, denn jährlich melden Kfz-Halter in Deutschland über 200.000 durch Marder verursachte Schäden an ihrem Fahrzeug.1) Im Schnitt ist der Kfz-Versicherungsbeitrag mit Schutz bei Marderschäden nur zwei Prozent teurer als die Basisprämie.2) In den meisten Kaskotarifen ist Marderbiss bereits ohne Aufpreis enthalten. Im Schadenfall übernimmt die Versicherung den Austausch angebissener Kabel, Schläuche oder Gummis.

"Wir empfehlen, auch die Folgeschäden von Marderbissen zu versichern", sagt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei CHECK24. "Die deutlich teureren Reparaturen z. B. am Motor sind andernfalls nicht abgedeckt."

Die Absicherung von Marderbissen inklusive Folgeschäden kostet durchschnittlich nur vier Prozent mehr Beitrag. Bei einigen Tarifen ist sie sogar kostenlos - ein Vergleich der Anbieter lohnt sich in jedem Fall.

