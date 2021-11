Andechser Molkerei Scheitz GmbH

Andechser Molkerei Scheitz: Auszeichnung der 'CO2-Initiative KlimaBauer' mit dem 'Deutschen Umweltmanagementpreis 2021'

Bild-Infos

Download

Andechs (ots)

Höchste Anerkennung als die 'Beste Maßnahme Klimaschutz' für die Klimaschutz- und Nachhaltigkeits-Initiative der Andechser Molkerei Scheitz: Am 23.11.2021 erhielt sie in Berlin die für Unternehmen in Deutschland erstmals vergebene Auszeichnung 'Beste Maßnahme Klimaschutz'.

In der Gesamtbeurteilung unternehmerischer Aktivitäten der letzten Jahre haben Vertreter unterschiedlicher gesellschaftlicher Bereiche - der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK), das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU), der Verband für Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement (VNU) e.V., die Deutsche Akkreditierungs- und Zulassungsstelle für Umweltgutachter mbH (DAU) mit dem Umweltgutachterausschuss (UGA) sowie die Universität der Vereinten Nationen (UNI-EHS) - erstmals gemeinsam den 'Deutschen Umweltmanagementpreis' ausgelobt für "herausragende Leistungen im Klima- und Umweltschutz sowie in der Umweltkommunikation".

Die 'Beste Maßnahme Klimaschutz' umfasste als Kriterien "alle Maßnahmen und Projekte zur Verringerung von Treibhausgas-Emissionen zur Verbesserung der Klimabilanz von Prozessen, Produkten und Dienstleistungen". Aus 78 Bewerbungen ergaben sich 13 Nominierungen - und die Aktivitäten der Andechser Molkerei Scheitz überzeugten die Jury unter dem Vorsitz von Dr. Marianne Schönnenbeck.

Die Vergabe des 'Deutschen Umweltmanagement-Preises 2021' erfolgte im Rahmen der Konferenz "Nachhaltige Unternehmensführung und Transparenz durch Umwelt- und Klimamanagement" im Bundesumweltministerium in Berlin durch die Bundesumweltministerin Svenja Schulze.

Barbara Scheitz, Geschäftsführerin der Andechser Molkerei Scheitz: "Diese Auszeichnung vieler in den unterschiedlichsten Fachbereichen tätigen Expertinnen und Experten bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind - gemeinsam mit unseren Bio-Milchbauern, unseren Handelspartnern, unseren Verbraucherinnen und Verbrauchern. Sie alle sind mit uns über das üblicherweise Erwartbare hinausgegangen, sei es konkret durch Mehrarbeit, sei es durch 'Mehrleistung mit höheren Produktpreisen': deswegen gilt ihnen allen die Anerkennung der Nachhaltigkeits- und Klimaschutz-Fachwelt!"

Über die kontinuierlich erfolgten betrieblichen Umweltschutzmaßnahmen hinaus führt die Andechser Molkerei Scheitz seit über vier Jahren Bodenschutz-Wissenschaftler und Bio-Milchbauern zum Thema 'Humusaufbau und CO2-Bindung im Boden' für ein gemeinsames Betriebsbewirtschaftungskonzept zusammen. Im Zeichen des Klimawandels sollen dabei die Widerstandskräfte der ökologischen Naturkreisläufe gestärkt, die regionale Biodiversität regeneriert sowie mit dem Humusaufbau der Böden auch Klimagase aus der Luft in den Boden zurückgebunden werden.

Mit der Initiative 'KlimaBauer' bei ihren Bio-Milchbauernhöfen hat die Andechser Molkerei Scheitz aktiv Vorsorge betrieben: zur Zukunftssicherung der Hofbetriebe einerseits, zur Sicherung der Bio-Milcherträge andererseits und somit, so Barbara Scheitz, "tragen wir alle gemeinsam zum Klimaschutz bei, einerseits im Kleinen, regional - andererseits auch in der Gesamtheit global. Wenn nun unsere Verbraucherinnen und Verbraucher die Klimaschutzmaßnahme 'KlimaBauer' aktiv durch den Kauf von Bio-Produkten unterstützen, dann fördern sie eine zukunftsfähige Landwirtschaft."

Initiative KlimaBauer

Der 'KlimaBauer' ist ein einzigartiges Projekt der Andechser Molkerei Scheitz - mit inzwischen fast 80 teilnehmenden Bio-Milchbauernhöfen. Kurz- und mittelfristig sollen jetzt regional konkrete, dokumentierte Beiträge erzielt werden zur Vermeidung, beziehungsweise Verhinderung der Freisetzung von CO2. Zudem muss die Resilienz der heimischen Böden gestärkt werden. Mit diesem neuen Klimaschutzmodell werden den Bio-Landwirtschaftsbetrieben für (dokumentiert) erreichte Umwelt-Verbesserungen finanzielle Vergütungen ausbezahlt. Im Rahmen eines Managementsystems, das alle beteiligten ANDECHSER NATUR Bio-Bauern als Pilot-Betriebe realisieren, werden definierte und beschriebene Umweltleistungen wie Zuwächse bei Humusaufbau, Biodiversität, Boden-, Grundwasser-, und Tierschutz sichtbar, dann geplant ausgebaut, gefördert und schließlich honoriert.

Maßnahmen zur Vermeidung der Freisetzung sowie zur Bindung von CO2 im Boden und Pflanzenaufwuchs werden in diesem Zusammenhang mit wissenschaftlicher Begleitung kontrolliert und optimiert. Sie werden so verständlich dokumentiert aufbereitet, dass sie von vielen weiteren Landwirten für ihren Bereich adaptiert werden können. Zu den rund 30 festgelegten Verbesserungs-Maßnahmen gehören beispielsweise die Einhaltung bestimmter Fruchtfolgen für den Humusaufbau, Unter- und Zwischensaaten, eine längere Weidedauer der Kühe oder auch Biodiversitäts-Leistungen wie das Neuanpflanzen von Hecken. Die Andechser Molkerei Scheitz unterstützt die Arbeit der KlimaBauern durch die Übernahme notwendiger wissenschaftlicher Beratung durch Experten sowie die Zahlung von 10 Euro für jede Tonne CO2, die von den 'KlimaBauern' zusätzlich nachweislich gespeichert oder vermieden wurde.

Die Bio-Milch der 'KlimaBauern-Höfe' findet man seit April 2021 in allen ANDECHSER NATUR Bio-Milchprodukten, die mit dem Logo 'KlimaBauer' gekennzeichnet sind: Das sind alle Bio-Naturjogurt-Varianten sowie Bio-Kefir mild und Bio-Ziegenjogurt im Glas. Alle Informationen zur Initiative "KlimaBauer" sind für Interessierte auf der Website unter www.klimabauer.de abrufbar.

Die Andechser Molkerei Scheitz GmbH

Die Andechser Molkerei Scheitz ist ein moderner, mittelständischer und inhabergeführter Familienbetrieb mit Sitz in Oberbayern. Das Produktsortiment der Bio-Molkerei aus Andechs reicht vom feinsten Jogurt über fruchtig-frische Jogurtdrinks bis hin zum herzhaftesten Käseschmankerl und einer feinen Auswahl an Ziegenmilchprodukten.

Die ANDECHSER NATUR Bio-Produkte werden - getreu dem Credo "Natürliches natürlich belassen" - ausschließlich aus besten Rohstoffen, ohne künstliche Zusatzstoffe, ohne Aromen und ohne gentechnisch veränderte Substanzen hergestellt. Dabei verarbeitet das Unternehmen jährlich ca. 125 Mio. kg Kuhmilch und etwa 10,5 Mio. kg Ziegenmilch. Die wertvolle Bio-Milch liefern insgesamt 663 verbandszertifizierte Bio-Milchlieferanten in einem Umkreis von 160 km, mit denen die Molkerei vertrauensvoll und in einer "Partnerschaft auf Augenhöhe" zusammenarbeitet.

www.andechser-natur.de

Original-Content von: Andechser Molkerei Scheitz GmbH, übermittelt durch news aktuell