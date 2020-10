Atrium European Real Estate Limited

UPDATE ZUM GESCHÄFTSBETRIEB IN DEN MÄRKTEN VON ATRIUM

UPDATE ZUM GESCHÄFTSBETRIEB IN DEN MÄRKTEN VON ATRIUM Jersey, 2. Oktober 2020, Atrium European Real Estate Limited (VSE/ Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und zusammen mit seinen Tochtergesellschaften die "Atrium Gruppe"), ein führender Eigentümer, Betreiber und Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa, gibt die nachfolgende Erklärung ab, um den Aktionären ein weiteres Update betreffend den Geschäftsbetrieb und die Auswirkungen der COVID- 19-Pandemie auf die operativen Märkte der Gesellschaft zu geben. Anhaltende operative Erholung 98% der Geschäfte in unseren Einkaufszentren sind mit Stand heute geöffnet, die übrigen Geschäfte sind nach wie vor vom Handel ausgeschlossen (hauptsächlich Geschäfte in einem unserer Einkaufszentren in Russland). Die Besucherfrequenz und die Umsatzzahlen verbessern sich weiter und erreichen allmählich das Niveau von vor COVID-19, da die Kunden Vertrauen in die getroffenen Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit gewinnen. Im August 2020 erreichten die Umsatzzahlen 93% des Niveaus des Vorjahres und die Besucherfrequenz lag 77%. Die Quote der Einbringlichmachung der Mieterlöse betreffend nicht aufgeschobene Mietzinsforderungen für die ersten sechs Monate liegt bei 91%, gegenüber den in der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2020 angeführten 76%. Die Quote der Einbringlichmachung für das erste Quartal liegt bei 98%, während die Einbringlichmachung für das zweite Quartal auf 82% gestiegen ist, verglichen mit den in der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2020 angeführten 53%. Jüngste Maßnahmen der tschechischen und slowakischen Regierung in Bezug auf COVID-19 Die Tschechische Republik und die Slowakei haben am 1. Oktober spezielle Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus eingeführt. Damit soll es den Regierungen ermöglicht werden, schnell auf die gegenwärtige Situation zu reagieren und die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen. Hinsichtlich Einkaufszentren beziehen sich die neuen Maßnahmen hauptsächlich auf die Sicherheit und Gesundheit der Kunden und Mieter, und waren die meisten Maßnahmen in unseren Einkaufszentren bereits umgesetzt. Wir implementieren alle weiteren Maßnahmen, die von den neuen gesetzlichen Regelungen vorgesehen sind, um eine reibungslose Fortsetzung der Geschäftstätigkeit in unseren Einkaufszentren zu gewährleisten. Von größter Bedeutung sind nach wie vor die Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden, Mieter und Mitarbeiter an allen unseren Standorten. Liquiditätserhalt und stabile Finanzlage Die Maßnahmen zum Liquiditätserhalt, die die Gesellschaft zuvor angekündigt hatte, sind weiterhin auf Kurs, und nahmen im zweiten und dritten Quartal 40% der Aktionäre die optionalen Scrip-Dividende in Anspruch, wodurch es der Gesellschaft möglich war, über EUR 20 Millionen an Barmitteln einzubehalten. Gegenwärtig ist es noch zu früh, um die vollen Auswirkungen der COVID-19- Pandemie auf die Geschäfts- und Finanzlage von Atrium abzuschätzen, aber mit einer starken Bilanz, einem Netto-LTV von 36,1% und finanzieller Flexibilität mit EUR 40 Millionen an Barmitteln und EUR 234 Millionen ungenutzter Kreditfazilität, ist die Gesellschaft der Ansicht, dass sie über ausreichende Mittel verfügt, um ihren Liquiditätsbedarf zu decken. Atrium beobachtet die Situation sorgfältig und wird bei Bedarf weitere Aktualisierungen vornehmen. Für weitere Informationen: FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000 Richard Sunderland/Claire Turvey/Andrew Davis: atrium@fticonsulting.com Über Atrium European Real Estate Atrium ist ein führender Eigentümer, Verwalter und Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa. Atrium spezialisiert sich auf lokal dominante Einkaufszentren für Lebensmittel, Mode und Unterhaltung in den besten städtischen Lagen. Atrium besitzt 26 Immobilien mit einer Bruttomietfläche von 808.100 m2 und einem Gesamtmarktwert von rund EUR 2,5 Milliarden. Diese Immobilien befinden sich in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Russland und werden alle, mit Ausnahme von einer, von Atriums internen Team von Fachleuten für Einzelhandelsimmobilien verwaltet. Im Januar 2020 kündigte Atrium eine Strategie zur Diversifizierung des Portfolios durch Investitionen in und die Verwaltung von Wohnimmobilien, mit einem Schwerpunkt auf Warschau, an. Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet, eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener Fonds durch die Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt, und ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der regulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder Zulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate. Rückfragehinweis: FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000 Richard Sunderland/Claire Turvey/Andrew Davis: atrium@fticonsulting.com

