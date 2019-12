Atrium European Real Estate Limited

EANS-Gesamtstimmrechte: Atrium European Real Estate Limited

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

-------------------------------------------------------------------------------- Gesamtstimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Hiermit teilt die Atrium European Real Estate Limited mit, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte am Ende des Monats Dezember 2019 insgesamt 378163861 Stimmrechte und das neue Grundkapital EUR 2016590154 beträgt. Die Veränderung der Gesamtzahl der Stimmrechte ist seit dem 31.12.2019 wirksam. Weitere (freiwillige) Angaben: Atrium European Real Estate Limited gibt hiermit bekannt, dass sich die Gesamtzahl der Stimmrechte zum 31. Dezember 2019 aufgrund der Ausgabe von Aktien als Bestandteil der Vergütung eines Mitglieds des Führungsteams der Gruppe auf insgesamt 378.163.861 Stimmrechte erhöht hat. Das Grundkapital beträgt am gleichen Tag EUR 2.016.590.154 in Folge der Dividendenzahlung durch die Gesellschaft am 30. Dezember 2019. Rückfragehinweis: Analysts: Molly Katz: mkatz@aere.com Press & Shareholders: FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000 Richard Sunderland/Claire Turvey: scatrium@fticonsulting.com Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

