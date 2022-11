STOPP Gewalt gegen Frauen: Avon spendet 15.000 Euro an UN Women Deutschland e. V.

Avon Cosmetics GmbH

Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt zu unterstützen und ihnen ein gesundes und sicheres Leben zu ermöglichen, war schon immer ein zentrales Anliegen von Avon. Anlässlich des 135. Jubiläums im vergangenen Jahr kündigte der Beauty-Konzern an, diese Mission auch in Zukunft aktiv durch die Unterstützung gemeinnütziger Organisationen, die direkte Hilfeleistungen für die Opfer häuslicher Gewalt bieten, weltweit fortzuführen.

Auch Avon Deutschland leistet hier einen wichtigen Beitrag: Zum Start der globalen UN-Kampagne "Orange The World 2022" am 25. November - dem Internationalen Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen - unterstützt Avon Deutschland erneut mit einer Spende von 15.000 EUR UN Women Deutschland e. V. Unter dem Motto "Stopp Gewalt gegen Frauen" setzt sich UN Women Deutschland dafür ein, das Bewusstsein sowie das Verständnis in der Bevölkerung zu schärfen und sicherzustellen, dass jegliche Gewalt gegen Frauen - egal ob körperlicher oder verbaler/psychischer Missbrauch - nicht übersehen, verharmlost oder toleriert wird. So wird die Spende unter anderem zur Verbreitung und weiteren Bekanntmachung der Hilfetelefonnummer 08000 116 016 für Betroffene verwendet.

Unter dem #SpeakOut ruft Avon Deutschland die Menschen zusätzlich dazu auf, aktiv ihre Unterstützung für alle Überlebenden häuslicher Gewalt sowie derjenigen, die Opfer häuslicher Gewalt sind oder vermuten, dass ihre Angehörigen geschlechtsspezifische Gewalt erleben, zu demonstrieren. #SpeakOut steht auch für die Fähigkeit jedes Einzelnen, auf die Offenlegung häuslicher Gewalt durch deren Opfer angemessen zu reagieren und ohne jegliches Urteil den Betroffenen zuzuhören.

Weitere Informationen zum weltweiten Engagement von Avon gegen geschlechtsspezifische Gewalt finden Sie hier:

https://www.avonworldwide.com/supporting-women/violence-against-women-and-girls

ÜBER AVON

Wir bei Avon sehen Schönheit in all ihren Facetten. Avon ist ein Unternehmen, das Menschen verbindet und die Kraft der Schönheit nutzt, um das Leben zum Besseren zu verändern. Millionen unabhängiger Beauty-Berater*innen auf der ganzen Welt verkaufen legendäre Avon-Marken über ihre sozialen Netzwerke und bauen ihr eigenes Beauty Business auf Voll- oder Teilzeitbasis auf. Avon steht für die Gleichstellung der Geschlechter. Wir glauben daran, dass es wichtig ist, auf die Bedürfnisse von Frauen zu hören, über wichtige Themen zu sprechen und positive Veränderungen herbeizuführen. Wir haben gemeinsam mit der Avon Foundation über 1,1 Milliarden US-Dollar gespendet, mit dem Schwerpunkt auf der Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt und Brustkrebs. Avon gehört zur Unternehmensgruppe Natura & Co. Erfahren Sie mehr unter www.avonworldwide.com.

