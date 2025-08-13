HUK-COBURG

Eco Drive: Eine Million Euro für den guten Zweck gesammelt

Durch umweltbewusstes Autofahren sammelten Telematik-Kundinnen und -Kunden der HUK-COBURG im Jahr 2024 eine Rekordsumme.

Tafel Deutschland, das Bergwaldprojekt und die Johanniter Unfall-Hilfe freuen sich über die Unterstützung, erste Projekte sind bereits umgesetzt.

Insgesamt eine Million Euro haben Telematik-Kundinnen und -Kunden der HUK-COBURG im vergangenen Jahr durch eine besonders umweltbewusste Fahrweise gesammelt.

In der App "HUK Mein Auto" zeigt die HUK-COBURG ihren Telematik-Kundinnen und -Kunden an, wie umweltbewusst sie fahren. Das Feature "Eco Drive" bewertet nachhaltiges Fahrverhalten anhand von Geschwindigkeit, Beschleunigung und Streckeneigenschaften. Für eine besonders umweltfreundliche Fahrweise sammeln Fahrerinnen und Fahrer Geld für ausgewählte gemeinnützige Organisationen, das die HUK-COBURG spendet.

Erste Projekte aus der Sammlung für das vergangene Jahr wurden inzwischen umgesetzt:

Der Verein Bergwaldprojekt e.V., der seit 35 Jahren Freiwilligeneinsätze in Wäldern, Mooren und Freilandbiotopen organisiert, hat durch das finanzielle Engagement der HUK-COBURG in Höhe von 316.000 Euro 22 Projektwochen an neun Standorten finanziert. Dabei wurden insgesamt 124 Hektar heimischer Ökosysteme stabilisiert. Neben den verschiedenen Wald- und Biotoppflegearbeiten wurden über 7.000 standortheimische Bäume gepflanzt.

Die Johanniter Unfall-Hilfe freute sich über 291.000 Euro, mit denen der Regionalverband Potsdam-Mittelmark-Fläming unter anderem Jugendprojekte finanziert.

Beim Tafel-Dachverband, Tafel Deutschland e.V., ermöglichen die gespendeten 393.000 Euro ab September die Umsetzung verschiedenster lokaler Tafel-Projekte in ganz Deutschland, etwa dringende Reparaturen, die Anschaffung von besonders sparsamen Kühlgeräten oder den Umstieg auf eine unabhängige Energieversorgung mit eigenen Solarmodulen.

Die aktuelle Eco Drive Sammlung für das Jahr 2025 läuft noch bis zum Ende des Jahres.

Zur Pressemeldung auf huk.de:

https://www.huk.de/presse/nachrichten/aktuelles/eco-drive.html

