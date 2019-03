Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG

EANS-Adhoc: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG

Anteilserwerb an Landes-Hypothekenbank Steiermark AG finalisiert

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG und Land Steiermark finalisieren Kauf bzw. Verkauf der restlichen Anteile an der Landes-Hypothekenbank Steiermark AG Fusion/Übernahme/Beteiligung 14.03.2019 Graz - Nach Wegfall sämtlicher aufschiebender Bedingungen des Aktienkaufvertrages vom 05.07.2018 haben die Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG einerseits und das Land Steiermark anderseits am heutigen Tag die finale Dokumentation für den Übergang der restlichen Anteile des Landes Steiermark an der Landes-Hypothekenbank Steiermark Aktiengesellschaft (25 % + 2 Aktien) auf die Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG unterfertigt, sodass die Raiffeisen- Landesbank Steiermark AG mit heutigem Tag alleinige Aktionärin der Landes- Hypothekenbank Steiermark Aktiengesellschaft ist. Rückfragehinweis: Für nähere Informationen steht Hr. Johannes Derler/Pressesprecher Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG (johannes.derler@rlbstmk.at)zur Verfügung. Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Kaiserfeldgasse 5-7 A-8010 Graz Telefon: +43(0)316-8036-0 FAX: +43(0)316-8036-2437 Email: info@rlb-stmk.raiffeisen.at WWW: ISIN: - Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch

Original-Content von: Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, übermittelt durch news aktuell