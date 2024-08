SWR - Südwestrundfunk

"She Chef"- Porträt der Kochweltmeisterin Agnes Karrasch

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Dokumentarfilm über Spitzenköchin Agnes Karrasch ab 12.9.2024 in der ARD Mediathek und am 19.9.2024 um 23:35 Uhr im SWR

Der Dokumentarfilm "She Chef" begleitet die österreichische Kochweltmeisterin Agnes Karrasch auf ihren Lehr- und Wanderjahren in drei der renommiertesten Restaurants Europas. Ihre Forderung nach Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit wirbelt die verstaubte Sterneküche ordentlich durcheinander. Wird sich die junge Frau ihren Platz in der Männerdomäne der Sterneküche erkämpfen können? "She Chef" ist ab 12. September in der ARD Mediathek und am 19. September um 23:35 Uhr im SWR zu sehen.

Die Spitzengastronomie - eine Männerdomäne

"She Chef" ist das intime Porträt der österreichischen Kochweltmeisterin Agnes Karrasch. Nach ihrer Ausbildung begibt sich die 25-Jährige auf eine lehrreiche Reise, um von den besten Köchen der Welt zu lernen. Sie hospitiert bei Joachim Wissler im Vendôme in Bergisch Gladbach, bei Oriol Castro und Eduard Xatruch im Disfrutar in Barcelona und bei Poul Andreas Ziska im Restaurant Koks auf den Faröer-Inseln. So unterschiedlich die Persönlichkeiten und Stile der berühmten Köche auch sein mögen, die Stars der Szene sind alle Männer. Denn bis heute ist die Spitzengastronomie eine Männerdomäne. Und ein Umfeld, das für toxische Arbeitsbedingungen bekannt ist - gerade für die wenigen jungen Frauen.

Ein Blick hinter die Kulissen des Starkults

Der Dokumentarfilm erzählt von einer jungen Köchin, die nach ganz oben strebt und dabei nicht willens ist, das patriarchale System Küche hinzunehmen. Dabei wird offensichtlich, was der Nachwuchs für den Traum von der Spitzengastronomie hinnehmen muss. Der raue Ton, das Treten nach unten, strukturelle Missstände wie lange Arbeitszeiten und wenige Pausen. "She Chef" stellt die Frage nach der Zukunft der Arbeitswelt, nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie nach den Träumen der nachfolgenden Generation. Ganz nebenbei führt der Film an die sinnliche Schönheit dieses Handwerks heran - abseits des üblichen Starkults. Mit Agnes Karrasch hat der Film zudem eine selbstbewusste Protagonistin, die weiß, was sie kann und eine große Leidenschaft für das Kochen als Kunstform in sich trägt.

"She Chef" in der ARD Mediathek

Der Dokumentarfilm von Melanie Liebheit und Gereon Wetzel ist eine Produktion der HORSE&FRUITS Filmproduktion OG. Im Verleih von Camino Filmverleih. "She Chef" ist ab 12. September 2024 in der ARD Mediathek und am 19. September um 23:35 Uhr im SWR zu sehen.

Fotos unter ARD-foto.de

Weitere Informationen unter: http://swr.li/she-chef

Newsletter: "SWR vernetzt"

Pressekontakt: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell