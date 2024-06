SWR - Südwestrundfunk

SWR Journalistin Gigi Deppe erhält Medienpreis des Deutschen Anwaltvereins

Für ihre Berichterstattung über die Entscheidungen der europäischen Gerichte / Preisverleihung am 6. Juni 2024

Gigi Deppe, Leiterin der beim SWR angesiedelten ARD-Rechtsredaktion Hörfunk, erhält den diesjährigen Medienpreis des Deutschen Anwaltvereins (DAV). Die Preisverleihung findet beim Deutschen Anwaltstag in Bielefeld im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung am 6. Juni 2024 statt.

Auszeichnung für Berichterstattung über Entscheidungen der europäischen Gerichte

Gigi Deppe erhält den Medienpreis insbesondere für ihre jahrelange Berichterstattung über die Entscheidungen der europäischen Gerichte. "Sie hat es im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Rechtsredaktion der ARD, dem SWR in Karlsruhe, geschafft, dass erstmals in Deutschland in hoher Güte über europäische Gerichtsentscheidungen berichtet wird", lobt Rechtsanwalt Prof. Dr. Christian Duve, Vorsitzender der Jury. Die Jury zeichne mit dem Medienpreis die Leistung aus, der Bevölkerung ein Verständnis für die europäische Rechtsprechung nähergebracht zu haben.

Der Medienpreis des DAV

Der Medienpreis des DAV folgt dem früheren DAV-Pressepreis und nimmt nun auch neue mediale Formate neben den klassischen Kategorien Print, Hörfunk und Fernsehen in den Blick. Vor der aktuellen Preisträgerin Gigi Deppe haben bereits die SWR Journalisten Kolja Schwartz (2022), Karl Dieter Möller (1985), Frank Bräutigam (2009) und Klaus Hempel (2015) den Pressepreis (jetzt Medienpreis) des DAV erhalten.

