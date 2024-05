SWR - Südwestrundfunk

SWR und BR kooperieren bei Fernsehübertragung

Stuttgart (ots)

Gemeinsame Sendeabwicklung (SAW) bringt Kostensenkung im Technikbetrieb / Teil einer umfassenden ARD-Strukturreform

Der Südwestrundfunk (SWR) und der Bayerische Rundfunk (BR) rücken enger zusammen und kooperieren bei der sogenannten Sendeabwicklung (SAW). Das BR Fernsehen wird künftig nicht mehr vom Bayerischen Rundfunk in München, sondern vom SWR aus dem Funkhaus Baden-Baden technisch abgewickelt. Von dort aus läuft in einer Kooperation die Sendeabwicklung bereits zentral für das hr Fernsehen des Hessischen Rundfunks, für das SWR Fernsehen, für das SR Fernsehen des Saarländischen Rundfunks sowie für den vom BR verantworteten ARD-Bildungskanal ARD alpha. Das BR Fernsehen kommt nun hinzu und vervollständigt damit eine neue "Südschiene" innerhalb der ARD bei der gemeinsamen Sendeabwicklung. Die neue Kooperation ist nach einer Testphase Anfang Mai 2024 in den Regelbetrieb gestartet.

Kai Gniffke, SWR Intendant und ARD Vorsitzender: "Gemeinsam Kosten für Technik, Service und Betrieb senken"

"Mit dieser Kooperation bündeln wir Ressourcen und Kräfte im Sinne der Gemeinschaft. Wir senken zusammen Kosten für Technik, Service und Betrieb - das ermöglicht es uns, in der ARD technisch auch zukünftig auf höchstem Niveau zu arbeiten."

Katja Wildermuth, BR-Intendantin: "Kluge Arbeitsteilung, die Synergien schafft"

"Der BR ist bestrebt, wo immer technisch machbar und wirtschaftlich sinnvoll, eng mit anderen Landesrundfunkanstalten der ARD zu kooperieren. Bereits 2019 haben wir die Sendeabwicklung von ARD alpha auf die gemeinsame "Südschiene" gesetzt, nun folgt das BR Fernsehen. Ein gutes Beispiel für kluge Arbeitsteilung, die Synergien schafft, ohne den inhaltlichen Kern anzutasten: unsere unverwechselbaren regionalen Programminhalte."

Die gemeinsame Sendeabwicklung beschränkt sich auf den technischen Part der Ausstrahlung, der die einzelnen Programmelemente zu den fertigen linearen Sendesignalen für alle Verbreitungswege zusammensetzt. Für den Inhalt der Programme sind weiterhin die einzelnen Landesrundfunkanstalten zuständig, die Gestaltung läuft in deren Verantwortung.Die rein softwarebasierten Sendestraßen für die einzelnen Fernsehprogramme werden in Baden-Baden im Playout-Center ausgespielt. Es arbeitet in einem 24-Stunden-Betrieb sieben Tage die Woche. Hierdurch können auch im Personaleinsatz wichtige Synergie-Effekte erreicht werden. Die Technik ist hierfür in einer intensiven Umsetzungsphase aufgerüstet worden.

Zusammenarbeit innerhalb der ARD: Zukunftsorientiert und erfolgreich

Die gemeinsame Sendeabwicklung ist ein praktisches Beispiel, wie Zusammenarbeit und Miteinander in der ARD erfolgreich und zukunftsorientiert funktionieren. Und ein klares Bekenntnis des SWR zum Standort Baden-Baden. Die Zusammenarbeit ist Teil der ARD-Strukturreform, in der der SWR die Federführung für das Projekt Sendeabwicklung innehat.

Ein Blick zurück: Am 5. September 2019 startete mit dem Bildungskanal ARD alpha (in programmlicher Verantwortung des BR) das erste Fernsehprogramm aus der sogenannten "Sendeabwicklung Südschiene". Am 28. Juni 2021 folgte das SR Fernsehen (es wird schon seit vielen Jahren vom SWR für den SR abgewickelt und hat einen gemeinsamen Mantelteil mit dem SWR Fernsehen), am 18. März 2022 das SWR Fernsehen für Rheinland-Pfalz und am 4. Juli 2022 das SWR Fernsehen für Baden-Württemberg. Die neuen Sendestraßen für das hr Fernsehen gingen am 23. März 2023 on air. Das BR Fernsehen mit den regionalen Ausprägungen "Nord" und "Süd" startete jetzt am 2. Mai 2024.

