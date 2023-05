SWR - Südwestrundfunk

Personalie - Alex Hofmann übernimmt die Leitung des Studios Karlsruhe

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Alex Hofmann wird neuer Studioleiter in Karlsruhe. Er folgt auf Christian Pitschmann, der sich in den Ruhestand verabschiedet.

Im Berichtsgebiet von Bruchsal bis Achern und von Mühlacker bis Karlsruhe, in den Regionen mittlerer Oberrhein, Nordschwarzwald und Kraichgau, außerdem in den Landkreisen Karlsruhe, Freudenstadt, Calw, Rastatt und dem Enzkreis wird Alex Hofmann auch weiterhin zu Hause sein - nun als Leiter des SWR Studios in Karlsruhe. Er tritt damit die Nachfolge von Christian Pitschmann an, der sich in den Ruhestand verabschiedet.

Stefanie Schneider, Landessenderdirektorin: "Hofmann ist ein Teamplayer"

Stefanie Schneider, die für Baden-Württemberg zuständige SWR Landessenderdirektorin freut sich: "Alex Hofmann ist in der Region verwurzelt, er bringt regionales Denken und digitale Entwicklung sehr gut zusammen. Er ist ein ausgewiesener Teamplayer, der alle im Studio Karlsruhe auf dem Weg in die Zukunft mitnimmt."

Alex Hofmann: "Change hört eben nie auf"

Auch Alex Hofmann zeigt sich erfreut über seine neue Aufgabe: "Wir sind in den Studios in den letzten Jahren deutlich enger zusammengerückt, besser vernetzt, verstehen die regionalen Eigenheiten besser. Daran möchte ich gerne weiterarbeiten, weil wir meines Erachtens nur gemeinsam die anstehenden nächsten großen Herausforderungen bewältigen können, der 'Change' hört eben nie auf."

Christian Pitschmann: "Alex Hofmann wird im Sinne des 'Karlsruher Spirits' führen"

"Ich bin auch nach vier Jahrzehnten im Metier überzeugt, dass ein unabhängiger und neugieriger Journalismus für unsere Gesellschaft absolut notwendig ist. Und ich bin dankbar dafür, dass der SWR meine journalistische Heimat war! Ich weiß, dass mein Nachfolger Alex Hofmann die Geschäfte des SWR Studio Karlsruhe mit Souveränität, Professionalität und im Sinne des Gemeinwesens führen wird, eben ganz im Sinne des 'Karlsruher Spirit'.", so Christian Pitschmann über seinen Nachfolger.

Alex Hofmanns Vita:

Alex Hofmann (1967), in Gaggenau im Murgtal geboren, aufgewachsen in Karlsruhe, war zuletzt erster multimedialer Redaktionsleiter "Baden Aktuell" im SWR Studio Karlsruhe und geschäftsführender Redaktionsleiter der Studios in Baden-Württemberg. Zuvor war er Teamchef Fernsehen im Studio Karlsruhe.

Mehr zum Thema

http://swr.li/studioleitung_karlsruhe

Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell