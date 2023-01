SWR - Südwestrundfunk

"Gegen jede Überzeugung" mit Nicole Diekmann und Stephan Anpalagan

SWR Kultur startet neuen Debatten-Podcast / Ab Montag, 30. Januar 2023, 6 Uhr in der ARD Audiothek

Die Journalistin Nicole Diekmann und der Publizist Stephan Anpalagan sind die Hosts der neuen Podcast-Reihe " Gegen jede Überzeugung" von SWR Kultur. Diekmann und Anpalagan diskutieren Themen, die gesellschaftlich für Streit sorgen. Themen, bei denen die Stimmung schnell kippt und Menschen auf ausgeprägte Feindbilder treffen.

Die beiden Hosts zeigen, dass Streit über die Lager hinweg möglich ist. In jeder Podcast-Folge verteidigt eine:r von beiden eine provokante These, die nicht der eigenen Überzeugung entsprechen muss. "Gegen jede Überzeugung" bedeutet: Es geht darum, die eigene Überzeugung in Frage zu stellen und zu prüfen, ob nicht auch die andere Seite über gute Argumente verfügt. Die erste Folge ist ab Montag, 30.1., ab 6 Uhr in der ARD Audiothek zu hören und überall, wo es Podcasts gibt. Die Folgen erscheinen alle zwei Wochen, immer montags um 6 Uhr.

Erste drei Folgen über Herkunft von Tatverdächtigen, Abtreibung und Cannabis

Gleich in ihrer ersten Podcast-Folge diskutieren Nicole Diekmann und Stephan Anpalagan das bislang größte Reizthema des Jahres 2023: ob die Herkunft von Tatverdächtigen öffentlich gemacht werden sollte. Im Zusammenhang mit der Silvesternacht 2022 toben dazu bundesweit heftige Diskussionen. Stephan Anpalagan verteidigt die Forderung nach einer solchen Herkunftsangabe mit einem überraschenden Argument: Die Transparenz der Daten könne gerade auch dazu beitragen, verbreitete Vorurteile gegenüber Migrant:innen abzubauen. Auch in weiteren Folgen diskutieren Nicole Diekmann und Stephan Anpalagan umstrittene Themen und stellen "gegen jede Überzeugung" verbreitete Vorurteile und Meinungen in Frage. Sollte der Abtreibungsparagraph 218 ersatzlos gestrichen werden, wie die Bundesfamilienministerin fordert? Ist die Freigabe von Cannabis nur der überfällige Akt einer liberaleren Drogenpolitik? Oder wäre sie ein Fehler?

Host Nicole Diekmann Die Journalistin Nicole Diekmann setzt sich mit Themen auseinander, die unsere Gesellschaft am meisten polarisieren. Sie berichtete als Kriegs- und Krisenreporterin 2014 von der so genannten Balkanroute über Menschen auf der Flucht. Als Hauptstadtkorrespondentin gehört die AfD seit Jahren zu ihren Schwerpunktthemen. 2021 erschien ihr Buch "Die Shitstorm-Republik - Wie Hass im Netz entsteht und was wir dagegen tun können". Für ihr herausragendes Engagement gegen Minderheitenfeindlichkeit und Vorurteile in Wissenschaft und Publizistik wurde Nicole Diekmann 2019 mit der Joseph-Ben-Issachar-Süßkind-Oppenheimer-Medaille ausgezeichnet. Sie ist Mitglied der Jury des Otto Brenner Preises.

Host Stephan Anpalagan

Der Publizist und Diplom-Theologe Stephan Anpalagan schreibt über Gesellschaft und Innenpolitik mit besonderem Blick auf politischen und religiösen Extremismus. Er ist Gastautor beim Deutschlandfunk, der Frankfurter Rundschau und der ZEIT Christ & Welt. Darüber hinaus schreibt er Beiträge für polizeiwissenschaftliche und journalistische Sammelbände mit dem Schwerpunkt "Extremismus in Sicherheitsbehörden". Zudem ist er Lehrbeauftragter an der Hochschule für Polizei und Verwaltung in NRW und Geschäftsführer der gemeinnützigen Organisationsberatung Demokratie in Arbeit. Er ist Mitglied der Jury des Grimme Online Awards.

Programmtipp

Der Podcast "Gegen jede Überzeugung" erscheint ab dem 30.01.2023 alle zwei Wochen montags in der ARD Audiothek, SWR Kultur und auf allen gängigen Podcast-Portalen.

