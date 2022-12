SWR - Südwestrundfunk

SWR Podcast-Festival setzt auf smarte Produktion und lokale Kooperation

Baden-Baden

Festival vom 12. bis 14. Januar 2023 in Mannheim / smarte SWR Produktion spart Ressourcen / Workshop-Kooperation mit Popakademie Baden-Württemberg

In rund vier Wochen startet das erste SWR Podcast-Festival in Mannheim. Das Programm steht, der Ticketvorverkauf unter swr.de/podcastfestival läuft. Zwölf Live-Podcasts und weiteres Programm an vier Locations in Mannheim. Erstmals Einsatz einer "smarten Produktion" ohne Übertragungswagen.

Smarte Produktion vor Ort

Die Vorbereitung für das SWR Podcast-Festival in Mannheim läuft auf Hochtouren. Insgesamt zwölf Podcasts werden an vier verschiedenen Locations live auf der Bühne zu hören und zu sehen sein. Alle Shows werden im Nachgang auch in der ARD Audiothek zur Verfügung stehen. Mit einer für das Festival angepassten Produktion, reagiert die technische Produktion auf die Situation vor Ort mit mehreren zeitgleich stattfindenden Podcast-Liveaufzeichnungen. Beim SWR Podcast-Festival setzt die Hörfunk-Produktion erstmals auf eine "smarte Produktion", die den Einsatz des Ü-Wagens überflüssig macht. Dabei nutzt der SWR die Kapazitäten der Veranstalter und setzt vor Ort ausschließlich auf mobile Lösungen wie Laptops und IP-fähige Mischpulte, die die eingehenden Signale über "audio over IP" (kurz: AoIP) aufzeichnen. Die Technik ermöglicht eine professionale Aufnahme der Liveshows bei einem deutlich geringerem Ressourcenaufwand. So wird allen Interessierten, die nicht dabei sein können, im Nachgang der Veranstaltung die Aufzeichnung in gewohnt hoher Audioqualität verfügbar gemacht. Für den SWR ist der erstmalige Einsatz der "smarten Produktion" ein wichtiger Fingerzeig auch im Hinblick auf zukünftige (Live-)Veranstaltungen.

Podcast-Workshops in der Popakademie

Beim SWR Podcast-Festival werden nicht nur Podcasts auf der Bühne gefeiert. Auch drumherum dreht sich alles um das Thema Podcast. Gemeinsam mit der Popakademie Baden-Württemberg veranstaltet der SWR zwei Workshops für Podcast-Interessierte. Dabei werden den Teilnehmenden sowohl die Podcast-Produktion als auch Storytelling-Elemente vermittelt.

Der Workshop "Podcast Basics - Von der Aufnahme bis zur Veröffentlichung" am Freitag, den 13. Januar, richtet sich vor allem an Anfänger:innen. Der zweite Workshop "Podcasting für Fortgeschrittene - Storytelling und Best Practices", am Samstag, den 14. Januar, adressiert vor allem erfahrene Podcast-Hosts. Wobei die Kurse zwar inhaltlich unabhängig voneinander sind, jedoch aufeinander aufbauen, sodass sie auch zusammen besucht werden können. In beiden Workshops geben verschiedene Podcast-Expert:innen vom SWR Einblick in ihre Arbeit und vermitteln den Teilnehmenden Tipps und Tricks. Dabei steht das Anwenden des Gelernten im Vordergrund. Teilnehmer:innen des Workshops lernen wie man auch mit wenig Equipment und technischem Know-how einen eigenen Podcast aufnehmen, schneiden und veröffentlichen kann. Insgesamt 20 Plätze pro Workshop werden verlost. Anmelden kann man sich unter swr.de/podcastfestival. Inbegriffen im jeweiligen Workshop-Programm ist auch ein Besuch der Live-Shows von "flüsterPOP" und "njette Mädchen" am Abend. Das gesamte Programm findet in den Räumlichkeiten der Popakademie Baden-Württemberg statt und wird vom SWR, sowie Studierenden der Popakademie organisiert.

Das Programm im Überblick:

Tickets für das SWR Podcast Festival gibt es unter swr.de/podcastfestival. Das Festival wird von SWR Kultur, dem neuen medienübergreifenden Absender des SWR für Kulturinhalte, begleitet. Auf Instagram und in Facebook können sich Nutzer:innen so auf vielfältige Inhalte rund um Podcasts und das Festival bei SWR Kultur freuen.

Donnerstag, 12.1.2023

"Gefühlte Fakten" - Capitol

"Eine Stunde History" - Alte Feuerwache

"Sprechen wir über Mord!?" - Alte Feuerwache

Freitag, 13.1.2023

"Deutschland 3000" - Alte Feuerwache

"Retterview" - Forum

"Der Gangster, der Junkie und die Hure" - Alte Feuerwache

"too many tabs" - Popakademie

"flüsterPOP" - Popakademie

Samstag, 14.1.2023

"Gästeliste Geisterbahn" - Alte Feuerwache

"SWR2 Wissen" - Alte Feuerwache

"BBQ - der Black Brown Queere Podcast" - Popakademie

"njette Mädchen" - Popakademie

Änderungen vorbehalten!

Zur Meldung: http://swr.li/smarte-produktion-bei-swr-podcast-festival-in-mannheim

Zur Auftaktmeldung: https://www.swr.de/home/podcastfestival-100.html

