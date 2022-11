SWR - Südwestrundfunk

Brennholzdiebstähle in den Dörfern

Wie Holzdiebe die Menschen auf dem Land schädigen

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 24. November 2022, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Video-Infos

Download

Mainz (ots)

Über dreiste Diebstähle von Brennholz in rheinland-pfälzischen Dörfern berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 24. November 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek.

Ob im Westerwald, in der Eifel, im Hunsrück oder im Südwesten der Pfalz: Selbst Brennholz machen gehörte schon immer zum Leben vieler Familien auf dem Land. Gerade in den Dörfern mit viel Wald wird das Holz teilweise seit Generationen an den gleichen Plätzen am Waldrand gelagert und oft auch dort gesägt, gespalten, gehackt und getrocknet. Nur, dass sich heute niemand mehr sicher sein kann, dass es auch da ist, wenn man mit dem Traktor eine neue Fuhre holen will. In manchen Gegenden gibt es inzwischen Dutzende von Diebstählen. Ein Grund: Mit der Energiekrise sind auch die Holzpreise explodiert. Wer sind die Täter? "Zur-Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporterin Katharina Singer hat in der Eifel und in der Pfalz recherchiert und dabei sogar eine Frau getroffen, die einen Holzdieb am helllichten Tag beim Aufladen erwischte und zur Rede stellte.

Weitere Themen der Sendung:

- Straßenblockaden und Museumsattacken - Wie weit darf der Klima-Protest gehen?

- Facharzttermin aussichtslos? - Viele Patienten warten wochenlang auf einen Untersuchungstermin

- Vertrauensverlust im Untersuchungsausschuss - Warum wurden so viele mögliche Beweismittel und Akten nicht direkt ausgehändigt?

- Kampf um den Rohstoff PET-Flasche - Getränkehersteller fordern mehr Recycling

- Zur-Sache-Pin: Wie viel Plastik-Müll wird eigentlich wieder verwertet?

- Aggressive Autofahrer:innen - Warum manche Fahrer auf den Straßen Streit suchen?

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"

Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.

Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell