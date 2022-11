SWR - Südwestrundfunk

Kindermedienrechte - Unterrichtsmaterial zum Download

Kostenloses Angebot vom SWR für Lehrkräfte dritter und vierter Grundschulklassen / Internationaler Tag der Kinderrechte am 20. November 2022

Der Südwestrundfunk (SWR) stellt Unterrichtsmaterial zum Thema "Kindermedienrechte" für die Grundschule der dritten und vierten Klasse zum Download bereit: http://swr.li/kindermedienrechte-unterricht. Es soll Lehrkräfte dabei unterstützen, Kinder auf ihrem Weg in der digitalen Welt zu begleiten. Anlass ist der Internationale Tag der Kinderrechte am 20. November 2022. Denn auch in der Welt der digitalen Medien haben Kinder Rechte und es ist wichtig, dass Kinder, Eltern und Lehrkräfte diese Rechte kennen.

Verstehen, was die Welt beschäftigt

Klimakrise, Pandemie, Krieg - Medien helfen Kindern, sich zu informieren und zu verstehen, was die Welt gerade beschäftigt. Gerade Grundschullehrkräfte spielen dabei eine prägende Rolle. Denn sie sind neben den Eltern die Ersten, die Kindern die Welt erklären und ihre Fragen beantworten. Sie haben engen Kontakt zu einer Generation, für die digitale Medien von Anfang an zum Alltag gehören. Grundlegend ist der richtige Umgang mit den Medien und die Vermittlung von Medienkompetenz. Der SWR als größtes Medienhaus im Südwesten will Lehrerinnen und Lehrer in dritten und vierten Grundschulklassen bei dieser wichtigen Aufgabe unterstützen.

Medienkompetenz für den Unterricht

Ein Unterrichtspaket mit vielen Arbeitsblättern greift drei Themen heraus, die für Grundschüler:innen besonders relevant sind: Cybermobbing, Datenschutz und Social Media. In kindgerechter Sprache wird erklärt, was Kindermedienrechte wie zum Beispiel das Recht auf Privatsphäre sind und welche Bedeutung sie haben. Das Unterrichtsmaterial steht zum kostenfreien Download unter http://swr.li/kindermedienrechte-unterricht bereit.

