SWR - Südwestrundfunk

Optimierte Heizung spart Geld in der kalten Jahreszeit

"Marktcheck" im SWR Fernsehen

Video-Infos

Download

Stuttgart (ots)

"Marktcheck" am Dienstag, 8. November 2022, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation Hendrike Brenninkmeyer

Die Heizperiode hat begonnen, doch die richtig kalten Tage stehen erst bevor. In Zeiten horrender Energiepreise ist es wichtiger denn je, die Heizung zuhause so optimal wie nötig zu betreiben. Ein Energieberater begutachtet das Haus einer "Marktcheck"-Zuschauerfamilie in Ellern. Einstellungen an der Heizung ändern oder einen hydraulischen Abgleich durchführen sollte ein Handwerker. Doch vieles kann man auch für wenig Geld selbst optimieren. Andreas Reinhardt gibt im Studio die wichtigsten Tipps rund um die Heizung und was man mit ein paar Kniffen alles einsparen kann. Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag, 8. November 2022, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR, auf Youtube und Facebook.

Weitere geplante Themen der Sendung:

Teure Handwerkerleistungen - wie unseriöse Firmen abkassieren.

Mehl im Test - was steckt drin und mit welchem lässt sich am besten backen?

Lebensmittelmotten in der Küche - so wird man sie wieder los.

"Marktcheck"

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.

Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek.

Fotos bei ARD-foto.de

Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter SWR.de/kommunikation.

Um Podcast- und Streaming-Tipps sowie Informationen zur ARD Mediathek oder der ARD Audiothek zu erhalten, folgen Sie auch diesen Newsräumen:

ARD Audiothek: https://www.presseportal.de/nr/153004

ARD Mediathek: https://www.presseportal.de/nr/153003

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell