Gans schön teuer!

Warum der Gänsebraten in diesem Jahr so viel mehr kostet

"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 3. November 2022, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

Im Anschluss in der ARD Mediathek

Über die Preissteigerungen in der Gänsehaltung und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Kunden berichtet das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Do., 3. November 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

Die 100 Gänse vom Bio-Bauernhof Wischer in Rheinhessen haben es relativ gut: Jeden Tag können sie draußen frisches Gras fressen und nach Herzenslust in Wasserbottichen planschen. Aber bald geht es den Tieren an den Kragen. Bauer Wischer muss in diesem Jahr allerdings gesteigerte Kilo-Preise verlangen, denn höhere Energiekosten und die Vogelgrippe verteuern die Gänsehaltung. Eine Gans will er im Verkauf für etwa 100 Euro anbieten. Die Preissteigerungen belasten auch die Gastronomen im Land. Einige haben den traditionellen Gänsebraten sogar aus Kostengründen von der Karte genommen, andere bieten ihn weiter zu höheren Preisen an. Machen die Kunden das mit? "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Leo Colic hat nachfragt.

Weitere Themen der Sendung:

- Mutmaßlicher Mörder auf freiem Fuß - Warum wurde die U-Haft aufgehoben?

- Kann nur noch Konsumverzicht das Klima retten? - Die Debatte um "Degrowth"

Dazu im Gespräch: Prof. Alexander Kritikos, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

- Kitas in Not - Warum Erzieherinnen und Erzieher Alarm schlagen

- Gefahr von Blackouts - Wie gut sind die Kommunen im Land auf Stromausfälle vorbereitet?

- ARD-Themenwoche "WIR gesucht!" - Wie die Justiz gegen Gaffer vorgeht

