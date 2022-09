SWR - Südwestrundfunk

"Marktcheck" am Dienstag, 27. September 2022, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen

Die Anrufer geben sich am Telefon als Verwandte aus. Sie berichten etwa, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht hätten und dabei eine Person schwer verletzt wurde. Nur durch sofortige Zahlung eines Geldbetrags in bar drohe kein Gefängnis. Ob Tochter oder Sohn, ob Enkel oder Enkelin - die Angerufenen stehen erst einmal unter Schock und wollen natürlich helfen. Das nutzen Betrüger:innen aus und haben so schon eine Menge Geld erbeutet. Doch "Marktcheck"-Zuschauer aus Heilbronn haben den Täter:innen eine Falle gestellt. Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am Dienstag, 27. September 2022, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR, auf Youtube und Facebook.

Weitere geplante Themen der Sendung:

Pilz-Apps - welche arbeitet zuverlässiger?

Reiseärger - was sich im Sommer alles aufgestaut hat.

