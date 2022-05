CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH

Zurück zum natürlichen Schlafrhythmus

NEU - Aus ALLUNA wird jetzt ALLUNA® Schlaf

Ab 1. Juni 2022 wird ALLUNA® zu ALLUNA® Schlaf. An der bewährten Zusammensetzung der pflanzlichen Schlafhilfe ändert sich dadurch nichts. Der Schlafextrakt aus Baldrian und Hopfen in ALLUNA Schlaf fördert den natürlichen Schlafrhythmus, indem er die körpereigenen Müdemacher Adenosin und Melatonin unterstützt. ALLUNA Schlaf ist wirksam und dabei gut verträglich - das belegen zahlreiche wissenschaftliche Studien und bestätigen AnwenderInnen aus der Schweiz, wo ALLUNA Schlaf der Schlafextrakt Nr. 1* ist.

Viele Menschen leiden unter anhaltenden Schlafstörungen und es werden zunehmend mehr. Besonders oft sind Frauen in den Wechseljahren betroffen. Fast jede zweite kommt nicht mehr ausreichend zur Ruhe. Neben anderen körperlichen und seelischen Beschwerden, wie sie in dieser hormonellen Umbruchphase häufig sind, können Ein- und Durchschlafstörungen die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigen. Langfristig können Schlafstörungen zu ernsten Gesundheitsschäden wie Diabetes mellitus, Übergewicht und Herz-Kreislauferkrankungen führen. Um wieder in einen ausgewogenen Schlafrhythmus zu finden, setzen insbesondere Frauen in den Wechseljahren auf eine natürliche Behandlung, die das empfindliche Hormongleichgewicht nicht zusätzlich belastet. Dazu können nachweislich wirksame und gut verträgliche pflanzliche Schlafunterstützer einen Beitrag leisten. Sie sind eine Alternative zu chemisch-synthetischen Schlafmitteln, die wegen des breiten Neben- und Wechselwirkungspotentials nur kurzfristig eingenommen werden dürfen.

Baldrian und Hopfen unterstützen den Körper - ganz natürlich

Um schlafen zu können, läuft im Körper ein komplexer Vorgang ab. Eine wichtige Rolle spielen dabei die beiden körpereigenen Müdemacher Adenosin und Melatonin: Der Botenstoff Adenosin reichert sich tagsüber in den Zellen an und steigert dadurch die Schlafbereitschaft zum Abend hin. Das Hormon Melatonin, das bei Dunkelheit vom Gehirn ausgeschüttet wird, fördert ebenfalls das Schlafbedürfnis. Mit dem pflanzlichen Schlafextrakt aus Baldrian und Hopfen in ALLUNA Schlaf lassen sich diese Effekte imitieren, ohne dass z. B. Hormone zugeführt werden müssen. Baldrian wirkt dabei ähnlich wie Adenosin [1,2] und Hopfen hat vergleichbare Effekte wie Melatonin [2,3]. So fördert ALLUNA Schlaf das Ein- und Durchschlafen sowie einen natürlichen Schlafrhythmus und stärkt somit das Wohlbefinden am nächsten Tag [4-7].

Einschlafhilfe zur Langzeitanwendung

ALLUNA® Schlaf ist für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene mit Schlafstörungen bis ins hohe Alter geeignet. Die Wirkung stellt sich kontinuierlich ein, daher ist eine längerfristige Einnahme sinnvoll. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt. Das Arzneimittel ist gut verträglich und macht weder tagsüber müde noch abhängig [8].

Mehr Informationen unter www.alluna-schlaf.de.

ALLUNA® Schlaf Anwendungsgebiete: Pflanzliches Arzneimittel zur Linderung von Schlafstörungen. Enthält Sojabohnenmehl. Stand 02/21

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

