Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

-------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Mag. Othmar Nagl (Natürliche Person) -------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist Person mit Führungsaufgaben Funktion: Vorsitzender des Aufsichtsrats -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft LEI: 5299003LP3FEIX2HYDO9 -------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000A2AKG2 Beschreibung des Finanzinstruments: Wohnbauwandelschuldverschreibung Geschäftsart: Kauf Datum: 11.10.2019; UTC+02:00 Handelsplatz: ausserhalb eines Handelsplatzes Währung: Euro Preis Volumen 99,65 35.000 Gesamtvolumen: 35.000 Gesamtpreis: 35.092,6 Durchschnittspreis: 99,65 -------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: OÖ Landesbank AG Mag. Georg Haushofer LL.M. Tel.: +43732-7639-54204 georg.haushofer@hypo-ooe.at Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft Landstraße 38 A-4020 Linz Telefon: +43(0)732/7639 FAX: Email: WWW: www.hypo.at ISIN: - Indizes: Börsen: SIX Swiss Exchange, Luxembourg Stock Exchange, Wien Sprache: Deutsch

