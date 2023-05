International School of Management (ISM)

CHE-Ranking: ISM punktet bei Studienberatung und Praxisnähe

Im CHE-Hochschulranking erzielt die International School of Management (ISM) an allen sieben Standorten ausgezeichnete Resultate. So schafft es die private Wirtschaftshochschule erneut in die Spitzengruppen in den Kategorien "Unterstützung am Studienanfang", "Berufspraxis" und "Abschlüsse in angemessener Zeit". Auch bei der CHE-Studierendenbefragung erhält die private Hochschule in vielen Kategorien gute und sehr gute Noten.

Besonders positiv fällt für die International School of Management (ISM) das Ergebnis für die Kategorie "Unterstützung am Studienanfang" aus. Hier gelangten alle BWL-Studiengänge sowie die Studiengänge mit Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie in die Spitzengruppe. Auch in den Kategorien "Abschlüsse in angemessener Zeit" und "Berufspraxis" schneidet die ISM sehr gut im Ranking ab. "Die erfreuliche Platzierung im CHE-Ranking bestätigt uns demnach in unserem Anspruch, die Studierenden ab dem ersten Studientag praxisnah an einen erfolgreichen BWL-Abschluss heranzuführen und auf die Herausforderungen in der Berufswelt vorzubereiten," so ISM-Präsident Prof. Dr. Ingo Böckenholt.

Eine hohe Zufriedenheit zeigt auch die Studierendenbefragung des Centrum für Hochschulentwicklung (CHE). Die befragten Studierenden fühlen sich demnach sehr gut von den Lehrenden betreut. Als besonders gut bewerten sie auch die Studienorganisation.

Für das aktuelle CHE-Hochschulranking wurden Informationen zu Studium, Lehre und Forschung an den deutschen Hochschulen untersucht und rund 120.000 Studierende befragt. Das Ranking umfasst Beurteilungen von Studierenden zu den Studienbedingungen an ihrer Hochschule sowie Fakten zu Studium, Lehre und Forschung. In diesem Jahr wurden die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Wirtschaftsrecht neu bewertet.

Die International School of Management (ISM) ist eine staatlich anerkannte, private Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft. An Standorten in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln, Stuttgart und Berlin wird in anwendungsbezogenen Studiengängen der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen ausgebildet. Zum Studienangebot gehören Vollzeit-Programme, berufsbegleitende und duale Studiengänge sowie das komplett digitale Fernstudium. In Hochschulrankings schafft es die ISM mit hoher Lehrqualität, Internationalität und Praxisbezug regelmäßig auf die vordersten Plätze. Das internationale Netzwerk umfasst rund 190 Partnerhochschulen.

