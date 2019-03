Vienna Insurance Group

AVISO: Live-Übertragung des Pressegesprächs der VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) zu vorläufigen Zahlen 2018 und aktueller Entwicklung

Wien (ots)

Die VIG wird das Pressegespräch zu den vorläufigen Zahlen 2018 und die aktuelle Entwicklung am 21. März in Wien um 10:00 CET live übertragen. Das Gespräch wird in deutscher Sprache gehalten und simultan ins Englische übersetzt. Die Präsentation wird in Deutsch und Englisch gezeigt.

Pressegespräch der VIG mit den Vorständen:

- Prof. Elisabeth Stadler, Generaldirektorin - Mag. Liane Hirner, CFO

Webcast: http://webtv.braintrust.at/vig/2019-03-21/

