Tag des Ehrenamts am 5.12.2024: Warum es Engagement für gutes Hören braucht

Millionen Menschen engagieren sich ehrenamtlich und leisten dadurch einen bedeutenden Beitrag für die Gesellschaft und ihren Zusammenhalt. Der internationale Tag des Ehrenamts, der von den Vereinten Nationen (United Nations, kurz UN) beschlossen und 1986 eingeführt wurde, rückt einmal im Jahr am 5. Dezember ihren freiwilligen Einsatz besonders ins Bewusstsein.

"Ehrenamtliche spielen auch in der Hörgesundheit und Prävention eine wichtige Rolle", sagt Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker (biha). Der Hörakustiker-Meister übt selbst seit vielen Jahren Ehrenämter aus und weiß, wie wichtig das freiwillige Engagement ist: "Ob in der Handwerks-Innung oder im Gesellenprüfungsausschuss, ob in einer Selbsthilfegruppe, als Proband am Campus Hörakustik oder Volunteer bei Präventionskampagnen - wer sich ehrenamtlich für gutes Hören engagiert, trägt dazu bei, Schwerhörigkeit vorzubeugen, und sicherzustellen, dass schwerhörige Menschen jetzt und in Zukunft bestmöglich versorgt werden können. Das verdient höchste Anerkennung." Rund 5,4 Millionen Menschen mit einer indizierten Schwerhörigkeit gibt es laut Bundesinnung der Hörakustiker in Deutschland, etwa 3,7 Millionen werden bereits professionell mit von Hörakustikern individuell angepassten hochmodernen Hörsystemen versorgt.

Es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich ehrenamtlich für gutes Hören zu engagieren. Der Campus Hörakustik als deutschlandweit zentrale und weltweit größte Bildungseinrichtung des Hörakustiker-Handwerks freut sich z.B. über schwerhörige Menschen aus dem Lübecker Umland, die sich als Testpersonen für Nachwuchskräfte zur Verfügung stellen. Zudem braucht es Hörakustiker als ehrenamtliche Prüfer für die Gesellen- und Meisterprüfungen zur Qualifikation neuer Fachkräfte in der Hörakustik, um die professionelle Hörsystemversorgung bundesweit wohnortnah sicherzustellen.

"Ich freue mich, dass es viele Menschen gibt, die sich neben ihrem Beruf, der Familie und Freunden in ihrer Freizeit für gutes Hören engagieren, und möchte diejenigen, die es noch nicht tun, dazu motivieren. Ehrenamt ist Ehrensache. Die Zeit, die man sich ehrenamtlich für andere einsetzt, ist sinnvoll investiert, und man bereitet sich und anderen damit Freude", sagt Eberhard Schmidt.

