bergfex GmbH

Bergfex startet nach dem erfolgreichsten Jahr der 20-jährigen Firmengeschichte in die neue Saison

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Graz (ots)

Bergfex, Europas größte Tourismusplattform im Alpenraum, konnte zum 20-jährigen Firmenjubiläum das erfolgreichste Jahr seit Gründung (1999) verzeichnen. Der Winter 2018/19 und Sommer 2019 waren die mit Abstand zugriffsstärksten Saisonen der letzten 20 Jahre. Mit über 200 Millionen Seitenaufrufen (43 Millionen Besuchen und 15 Millionen Nutzern) konnte im Jänner auch der bisher stärkste Einzelmonat verzeichnet werden.

Die touristische Internetplattform Bergfex (bergfex.at/.de/.ch/.it/.fr/.si/.com) bietet zur Planung des Winterurlaubs detaillierte Informationen zu Skigebieten, Wetter, Unterkünften, Schneehöhen, Veranstaltungen, u.v.m. - für den Sommerurlaub kann sich der Besucher über ein reichhaltiges Angebot zu den Themen Wandern, Mountainbiken, Familienurlaub, Wellness und den Highlights der Tourismusregionen informieren. Bergfex bietet für Smartphones drei verschiedenen Apps (Wetter, Touren und Ski) für den Outdoorbereich an.

Der bisher größte Relaunch der Website im letzten Jahr, der inhaltliche und technische Ausbau der Plattform, zahlreiche Neuerungen und strategische Kooperationen tragen einen großen Teil zum Erfolg bei. So wurden bspw. neue Länder erschlossen, redaktionell Städte und Orte erfasst, der Hotel-/Unterkunftsbereich erweitert und mit neuen Funktionalitäten ergänzt, sowie Services für Skigebiete und Tourismusregionen weiterentwickelt, um den Besuchern noch aktuellere und umfangreichere Informationen zu bieten.

Im APP Bereich (bergfex/Wetter, bergfex/Ski und bergfex/Touren) konnte ebenfalls ein starkes Wachstum von mehr als 40% verzeichnet werden. "Die Touren App mit Tracking Möglichkeit, europaweiten Offlinekarten und mehr als 100.000 Tourenvorschlägen erfreute sich großer Beliebtheit. Wir konnten hier die Downloads im Vergleichszeitraum zum Vorjahr beinahe verdoppeln" , kommentiert Markus Kümmel / GF bergfex GmbH.

Der Schwerpunkt im kommenden Jahr liegt nun im Ausbau der Funktionalitäten der Website und Apps, sowie in den inhaltlichen Bereichen der Destinationsangebote - www.bergfex.at

Kontakt:

Mag. Markus Kümmel

+43 (0)316/577241

office@bergfex.at

www.bergfex.at





Original-Content von: bergfex GmbH, übermittelt durch news aktuell