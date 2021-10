ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände

Patienten können Apotheken jetzt über den Apothekenmanager digital kontaktieren

Berlin (ots)

Das Portalangebot der Landesapothekerverbände geht in die nächste Ausbaustufe und bietet ab sofort zusätzliche Services an. Bislang konnten Verbraucher unter www.mein-apothekenmanager.de nach Apotheken in ihrer Nähe suchen, die Corona-Schnelltests anbieten oder digitale Impf- und Genesenenzertifikate ausstellen. Ab sofort steht Ihnen zusätzlich ein sicherer Kommunikationsdienst zur Verfügung: Patientinnen und Patienten können bei der Apotheke ihrer Wahl anfragen, ob ein Präparat verfügbar oder ein Botendienst möglich ist. Das funktioniert sowohl bei rezeptfreien als auch bei verordneten Arzneimitteln.

DAV-Vorsitzender Thomas Dittrich sagt dazu: "Apotheken müssen für Ihre Kundinnen und Kunden leicht erreichbar sein, auch digital. Deswegen haben wir im Apothekenmanager einen Kommunikationsdienst implementiert. Nur sechs Tage nach dem Start haben schon 8000 Apotheken die neue Funktion frei geschaltet. Wir gehen aber davon aus, dass es sehr schnell noch deutlich mehr werden. Schließlich sind nahezu alle der 18600 Apotheken in Deutschland auf dem Portal registriert." Um die elektronische Kommunikation mit der Apotheke aufzunehmen, muss keine App heruntergeladen werden. Es ist lediglich eine einfache Registrierung notwendig, um den Kommunikationsdienst (auch übergreifend) auf jedem Endgerät der Patientinnen und Patienten nutzen zu können

