PEUGEOT feiert 210-jähriges Bestehen

Rüsselsheim am Main

- Neues Logo eigens für das Jubiläum, kreiert vom PEUGEOT Design Lab Studio - Digitale Veranstaltungen für Presse, Händler und Kunden am 24. und 26. September - Neue PEUGEOT Lifestyle-Produkte im Online-Shop - Ermäßigter Eintritt in das Musée de l'Aventure PEUGEOT in Sochaux, Frankreich

Am 26. September 1810 wurde das Unternehmen PEUGEOT Frères Aînés offiziell gegründet. 210 Jahre später steht der Name für Leidenschaft und Innovation im Bereich Mobilitätslösungen. Die Marke wurde über zwei Jahrhunderte von Kreativen, Ingenieuren und Designern geprägt. Dabei hat PEUGEOT sich immer wieder neu erfunden. In diesem Herbst feiert die Löwenmarke ihr 210-jähriges Jubiläum mit vielen Aktivitäten, wie symbolischem Eintritt für das Museum in Sochaux, digitalen Events und einem speziellen Logo.

Neue Logo-Kreation des PEUGEOT Design Lab Studios

Das neue Logo zum 210-jährigen Jubiläum der Löwenmarke wurde vom PEUGEOT Design Lab Studio kreiert. Es stellt das grafische Dach aller Maßnahmen im Rahmen der Feierlichkeiten dar. Dabei bezieht es sich auf das älteste existierende Logo von PEUGEOT und zeigt einen Löwen von der Seite auf einem Pfeil. Dieser Markenbotschafter ist bereits seit dem Jahr 1858 ein fester Bestandteil der Markenidentität. Gemeinsam mit den Sägeblättern und dem Pfeil symbolisiert das Jubiläums-Logo Eigenschaften wie Flexibilität und Geschwindigkeit.

Social Media Events für Händler, Presse und Kunden

Ein Film über die Geschichte von PEUGEOT wird am 26. September 2020 in sozialen Netzwerken ausgestrahlt. Mit einer globalen Kampagne auf Twitter, Instagram, Facebook und Linkedin wird das 210-jährige Bestehen der Marke mit dem Hashtag #210YEARSWITHPEUGEOT gefeiert.

Vom 1. bis 26. September 2020 gibt PEUGEOT allen Fans der Löwenmarke die Möglichkeit zur Wahl des besten Modells aus den letzten 210 Jahren. Design, Innovation oder Performance - die Social-Media-User entscheiden selbst, welches Modell gewinnt. Das Design-Team von PEUGEOT erarbeitet unter der Leitung ihres Direktors Matthias Hossmann im Anschluss eine Überraschung, die im Oktober vorgestellt wird.

Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bilden zwei exklusive digitale Veranstaltungen:

- Am 24. September 2020 findet morgens ein digitales Event für Pressevertreter und nachmittags eines für das Händlernetz statt. - Am 26. September 2020, dem Datum des 210-jährigen Jubiläums, wird eine digitale Veranstaltung für alle Interessierten auf den Plattformen Twitter, Instagram, Facebook und Linkedin ausgestrahlt.

Neue PEUGEOT Lifestyle-Produkte anlässlich des Jubiläums

Zwei neue Kollektionen der PEUGEOT Lifestyle-Produkte feiern Ende September 2020 ihre Premiere im Online-Shop https://boutique.peugeot.com. Fans von PEUGEOT können sich auf Bekleidung, Rucksäcke, Anstecknadeln, Schlüsselringe und Haushaltsgegenstände in zwei Designs freuen:

- mit schwarzem Logo auf weißem Hintergrund und der Aufschrift "210 Jahre" - mit weißem Logo auf schwarzem Hintergrund und der Aufschrift "since 1810"

Musée de l'Aventure PEUGEOT in Sochaux

Vom 1. September bis 31. Oktober 2020 können Interessierte das Musée de l'Aventure PEUGEOT in Sochaux zum symbolischen Preis von einem Euro besuchen. Es ist eine der Sehenswürdigkeiten in Ostfrankreich und zeugt von der 210-jährigen Industriesaga der Löwenmarke.

Am 2., 3. und 4. Oktober 2020 findet in Sochaux das diesjährige International Adventure Peugeot Meeting (IAPM) statt. Über drei Tage führt die Rallye 130 Teams, vom PEUGEOT 201 bis zum PEUGEOT RCZ, auf einer 300 km langen Strecke durch die Landschaft von Doubs.

Weitere Informationen finden Interessierte unter: https://iapm2020.fr

Weiteres Presse- und Bildmaterial stellt PEUGEOT auf seiner Presseseite zur Verfügung: https://de-media.peugeot.com/de

