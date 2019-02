KfW IPEX-Bank

KfW IPEX-Bank übernimmt Finanzierung des dritten LNG-getriebenen Kreuzfahrtschiffs für AIDA Cruises

- Meyer Werft in Papenburg baut zweites Schwesterschiff für AIDAnova - "Green Cruising" Konzept - Fortsetzung einer Erfolgsstory langjähriger Geschäftspartner im weiter prosperierenden Kreuzfahrtsektor

Die KfW IPEX-Bank strukturiert die Finanzierung für ein weiteres Kreuzfahrtschiff für AIDA Cruises, das mit verflüssigtem Erdgas (Liquefied Natural Gas/LNG) angetrieben wird. Mit dem Bau des Schiffes wurde erneut die Meyer Werft in Papenburg beauftragt.

Es ist bereits das zweite Schwesterschiff für die AIDAnova, dem weltweit ersten LNG-getriebenen Kreuzfahrtschiff, das Ende vergangenen Jahres in Dienst gestellt wurde. Damit finanziert die KfW IPEX-Bank auch das dritte LNG-getriebene Schiff für die deutsche AIDA Cruises.

Mit dem Konzept "Green Cruising" betreibt AIDA als weltweit erste Kreuzfahrtreederei ihre neue Schiffsgeneration mit Flüssigerdgas (LNG) und kann so Emissionen von CO2 und Stickoxiden reduzieren, sowie die Emission von Rußpartikeln und Schwefeloxiden vollständig vermeiden.

Darlehensnehmer ist der Mutterkonzern von AIDA Cruises, Carnival Corporation & plc. Die Finanzierung ist mit einer Exportkreditversicherung von Euler Hermes versehen und wird unter Nutzung des durch die OECD festgesetzten Schiffs-CIRR (Commercial Interest Reference Rate) zur Verfügung gestellt.

Die KfW IPEX-Bank hat die Strukturierung der Gesamtfinanzierung für AIDA Cruises übernommen und wird in Zusammenarbeit mit Carnival Corporation & plc nach Vertragsabschluss einen erheblichen Teil der Kreditsumme an ein internationales Bankenkonsortium syndizieren.

"Als einer der führenden Schiffsfinanzierer unterstreichen wir mit dieser Zusage unseren Anspruch, insbesondere solche Schiffe zu finanzieren, die mit modernen klimaschonenden Antrieben ausgestattet sind", sagte Andreas Ufer, zuständiger Geschäftsführer der KfW IPEX-Bank anlässlich der Vertragsunterzeichnung. "Die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern AIDA Cruises und Meyer Werft wird mit dem "Green Cruising"-Konzept auf eine neue zukunftsweisende Ebene gehoben."

Wie ihre beiden Schwesterschiffe wird die neue AIDA mit 183.900 gt bei einer Länge von 337m und einer Breite von 42m Platz für rund 2.500 Kabinen, 15 Restaurants und 23 Bars auf insgesamt 20 Decks bieten. Die Ablieferung ist für 2023 geplant.

AIDA Cruises ist mit derzeit 13 Kreuzfahrtschiffen und rund 7.000 Mitarbeitern eines der wachstumsstärksten touristischen Unternehmen in Deutschland. Das Unternehmen gehört zum weltweit größten Kreuzfahrtunternehmen Carnival Corporation & plc, das insgesamt über rund 100 Schiffe verfügt und damit knapp die Hälfte des Weltmarktes abdeckt. Die Meyer Werft besteht bereits seit 220 Jahren und ist in siebter Generation im Besitz der Familie Meyer. Die traditionsreiche Werft baut modernste Kreuzfahrtschiffe für Kunden aus aller Welt.

