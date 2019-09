Ford-Werke GmbH

Neue App "FordPass Pro" vernetzt Betreiber kleinerer Flotten mit maximal fünf Ford-Fahrzeugen

- Kostenlose App erleichtert kleinen Unternehmen die Verwaltung ihrer Fahrzeuge, sorgt für mehr Sicherheit und für eine höhere Betriebseffizienz

- Technische Voraussetzung: Die entsprechenden Fahrzeuge müssen das FordPass Connect-Modem an Bord haben

- Die Nutzer können mit einem Blick wichtige Fahrzeug-Parameter abrufen, die Verriegelung checken, den Standort überprüfen und Service-Termine online vereinbaren

Ford führt mit "FordPass Pro" ab sofort eine kostenlose App speziell für die Inhaber kleiner Unternehmen ein. Die App erleichtert ihnen die Verwaltung von von bis zu fünf Fahrzeugen der Marke Ford (Pkw und Nutzfahrzeuge). Technische Voraussetzung für die Vernetzung: Die entsprechenden Fahrzeuge müssen das FordPass Connect-Modem1) an Bord haben, das je nach Baureihe und Ausstattungsversion entweder zum serienmäßigen Lieferumfang gehört oder auf Wunsch verfügbar ist. Die FordPass Pro-App erhöht dank vielseitiger Funktionen und Software-Tools die Produktivität und die Effizienz des Fahrzeugeinsatzes und verbessert darüber hinaus auch die Sicherheit sowie den Diebstahlschutz der Fahrzeuge. Die neue App, sie ist kompatibel mit Apple- und Android-Smartphones und Tablets, steht im Apple App-Store sowie auf Google Play zum Download bereit - zunächst für Nutzer in Deutschland, Großbritannien, Spanien, Italien und Frankreich. Weitere Märkte folgen in Kürze. Für Unternehmen mit größeren Fuhrparks hält Ford maßgeschneiderte Telematik- und Datendienste2) von Ford Commercial Solutions bereit.

"Zeit ist für die Inhaber kleiner Unternehmen ein kostbares Gut", betont Richard Bunn, Direktor FordPass bei Ford Mobility Europe. "Darum konzentrieren wir uns auf einfache Lösungen, von denen wir wissen, dass sie in der Praxis einen großen Unterschied ausmachen. Die neue FordPass Pro-App senkt für unsere Kunden den Aufwand, den sie in die Verwaltung ihrer Fahrzeuge investieren müssen. Dadurch bleibt ihnen mehr Zeit, sich erfolgreich um ihr eigentliches Geschäft zu kümmern."

Funktionen und Software-Tools der FordPass Pro-App

Die neue FordPass Pro-App bietet zur Zeit die folgenden Funktionen und Software-Tools:

- Check In - zeigt bereits auf der App-Startseite eine Übersicht mit allen wichtigen Informationen zu jedem der maximal fünf Ford-Fahrzeugen an, so zum Beispiel auch den AdBlue-Füllstand bei Autos mit Dieselmotor und SCR-Kat.

- Flottenansicht - teilt dem Nutzer mit, wo sich die einzelnen Fahrzeuge zu Beginn und am Ende des Tages befinden. Diese Funktion hilft den Fahrern zudem, wenn sie das Firmenauto auf unübersichtlichen Parkplätzen suchen.

- Verriegeln/Entriegeln - ermöglicht auch aus der Ferne die schnelle Kontrolle, ob der Laderaum und/oder das Cockpit sicher verschlossen ist.

- Fahrzeugstatus - bildet die wichtigsten Indikatoren ab, die auf den Wartungszustand des Firmenwagens schließen lassen, darunter zum Beispiel die Tankfüllung, die Lebensdauer des Motoröls sowie den Reifendruck. Hierdurch lässt sich der Verschleiß und der Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs reduzieren und damit Kosten sparen.

- Alarm-Mitteilung - informiert den Nutzer, dass die Fahrzeug-Alarmanlage ausgelöst hat.

- Fernstart - bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe kann der Motor per Fernbedienung gestartet werden, etwa um mit der Klimaanlage das Fahrzeug zu kühlen.

FordPass Pro-App wird weiterentwickelt

Ford entwickelt die FordPass Pro-App kontinuierlich weiter und wird sie um zusätzliche relevante Fuktionen und Features ergänzen. Noch in diesem Jahr wird zum Beispiel die Sicherheitsfunktion "Guard Modus" verfügbar sein. Sie ermöglicht dem Nutzer eine noch bessere Überwachung aller Aktivitäten rund um den Firmenwagen - bis hin zum Hinweis, dass das Auto entriegelt wird. Der Guard Modus der FordPAss Pro-App bietet somit einen noch umfangreicheren Schutz vor Diebstahl und missbräuchlicher Verwendung des Fahrzeugs.

In naher Zukunft können zudem Wartungstermine online vereinbart werden. Die frühzeitige Planung hilft, Standzeiten für Reparatur- und Inspektionstermine zu minimieren.

1) FordPass Connect stellt je nach Modell-Ausstattung eine teilweise aufpreispflichtige Sonderausstattung dar. Das FordPass Connect-Modem geht zum Zeitpunkt der Fahrzeug-Auslieferung online. Der Kunde hat die Wahl, ob er Daten teilen möchte oder nicht.

2) "Ford Telematics" steht für Flotten mit Ford Fahrzeugen in Deutschland und Großbritannien zur Verfügung. Der Dienst wird in Kürze auch auf Frankreich, Italien und Spanien ausgeweitet.

"Ford Data Services" ist in folgenden 15 europäischen Ländern verfügbar: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Irland, Großbritannien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden und Spanien.

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.

