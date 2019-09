Ford-Werke GmbH

Ausbildungsstart bei Ford in Saarlouis: 35 Schulabsolventen beginnen berufliche Laufbahn

Saarlouis

- 35 Schulabsolventen beginnen bei Ford in Saarlouis, darunter drei junge Frauen - Ausbildung in drei Ausbildungsberufen: Elektroniker/in für Betriebstechnik, Industriemechaniker oder Kraftfahrzeugmechatroniker - Zwei Teilnehmer nehmen am do2technik-Programm teil

Für 35 Schulabsolventen wird der 2. September 2019 lange in Erinnerung bleiben: An diesem Montag haben 32 junge Männer und drei junge Frauen ihre Ausbildung bei Ford in Saarlouis begonnen. Ab sofort werden sie am Ford-Standort auf dem Saarlouiser Röderberg zum Elektroniker/in für Betriebstechnik, zum Industriemechaniker oder zum Kraftfahrzeugmechatroniker ausgebildet. Die Ausbildung bei Ford dauert in der Regel drei bis dreieinhalb Jahre, kann bei guten Leistungen aber auch verkürzt werden.

Von den 35 jungen Menschen begannen zwei junge Abiturienten ein sogenanntes do2technik-Programm der Ford-Werke, einer Kombination aus Berufsausbildung und Studium. Jens Koester und Torben Dannewald werden in den kommenden vier Jahren eine Ausbildung zum Industriemechaniker in Verbindung mit einem Maschinenbau-Studium absolvieren.

Zum Start der beruflichen Laufbahn bei dem deutschen Automobilhersteller wurden die Schulabsolventen von Geschäftsleitung und Betriebsrat offiziell begrüßt: "Eine gute Ausbildung ist ein entscheidender Grundstein für Ihre Zukunft, und genau diese werden Sie bei uns erhalten. Für uns sind die besten Beschäftigten die, die wir selber ausgebildet haben.", hieß Personalleiter Panagiotis Kalandranis die Neuankömmlinge willkommen.

Die Grüße des Betriebsrats überbrachte Thomas Fischer. Er betonte, wie wichtig eine gute Ausbildung und kontinuierliche Weiterbildung sei: "Der erfolgreiche Abschluss der heute beginnenden Berufsausbildung bildet das Fundament für Eure weitere Zukunft auf der Ihr dann weiter aufbauen könnt. Denn Bildung wird in Eurem weiteren Berufsleben ein ständiger Begleiter sein."

Interessenten für die Plätze des nächsten Ausbildungsjahrs können sich bereits jetzt online bewerben unter: www.azubi-bei-ford.de.

Am Samstag, 21. September 2019, öffnet die Berufsausbildung von 9.00 bis 15.00 Uhr ihre Türen, um dem Nachwuchs und interessierten Eltern die Ausbildungsmöglichkeiten im Werk vorzustellen. Die Besucher haben die Gelegenheit, sich über die verschiedenen Ausbildungsberufe aus nächster Nähe und anhand praktischer Beispiele zu informieren.

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.

