Personelle Veränderungen in der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH

Der Aufsichtsrat der Ford-Werke GmbH hat Joost van Dijk (47) mit Wirkung zum 1. Juni 2019 zum neuen Geschäftsführer für das Ressort Finanzen bestellt. Er folgt auf Bernd Rose (61), der sich in den Ruhestand verabschiedet hat.

Bernd Rose war seit 1979 in verschiedenen Funktionen - unter anderem in Köln, Saarlouis und Großbritannien - für Ford in der Finanz tätig. Von 2002 bis 2006 war er Finanzvorstand der Ford-Werke AG und von 2015 bis zuletzt Geschäftsführer Finanzen der Ford-Werke GmbH.

Joost van Dijk gehört dem Unternehmen seit 1996 an. Er hat seine berufliche Laufbahn als Graduate Finance bei Ford in den Niederlanden begonnen. Der gebürtige Niederländer hat seitdem verschiedene Leitungspositionen in der deutschen und europäischen Finanz-Organisation bei Ford bekleidet. So hatte er unter anderem von 2013 bis 2017 die Position des Finanzdirektors Marketing und Verkauf der Ford-Werke GmbH inne.

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.

