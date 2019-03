Ford-Werke GmbH

Ford-Nutzfahrzeuge: Die drei Baureihen Courier, Connect und Custom auch als "Sport"-Varianten lieferbar

Köln (ots)

- Ford Transit Custom Sport mit neuem, 136 kW (185 PS) starkem 2,0-Liter-EcoBlue-Dieselmotor - Markteinführung Mitte 2019

- Bereits erhältlich: der Ford Transit Connect Sport mit 1,5-Liter-EcoBlue-Dieselmotor, 88 kW (120 PS) und manuellem 6-Gang-Getriebe

- Ebenfalls lieferbar: der kompakte Ford Transit Courier Sport

- Wachsende Nachfrage nach den markanten Ford Transit Sport-Modellen

Der Ford Transit Custom Sport wird dank der neuen, 136 kW (185 PS) leistenden Variante des 2,0-Liter-EcoBlue-Diesels bei seiner Markteinführung Mitte 2019 die stärkste Variante der Transit Custom-Baureihe sein, die jemals serienmäßig vom Band gelaufen ist. Mit seinen zwei markanten Sportstreifen führt der Transit Custom Sport dann zugleich auch die "Transit Sport"-Modellfamilie an, bestehend aus dem Transit Courier Sport, dem Transit Connect Sport und eben dem Transit Custom Sport. Neben einer Leistungssteigerung von neun Prozent und einem maximalen Drehmoment von 415 Nm profitieren die Käufer der neuen Transit Custom Sport-Variante aufgrund des bordeigenen FordPass Connect-Modems zudem von einem hohen Maß an Konnektivität.

Bereits im Handel erhältlich ist der Ford Transit Connect Sport, der im vergangenen Jahr auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover vorgestellt worden war. Dieses leichte Nutzfahrzeug verfügt über einen 88 kW (120 PS) starken 1,5-Liter-EcoBlue-Dieselmotor, der in Kombination mit einem manuellen 6-Gang-Getriebe angeboten wird.

Abgerundet wird diese dynamische Modellfamilie vom kompakten Ford Transit Courier Sport.

"Es gibt viele Kunden, die in einem Transporter weitaus mehr als den reinen Nutz-Aspekt sehen. Die Ford Transit Sport-Baureihe spricht daher bewusst jene Käuferschichten an, die ein Statement setzen und zugleich von den gleichen Produkteigenschaften profitieren wollen, die unsere Ford Transit-Modellfamilie zu Bestsellern gemacht hat", sagt Hans Schep, General Manager, Commercial Vehicles, Ford of Europe. "Die weiterentwickelten Transit Sport-Modelle bieten nicht nur ein auffälliges Außendesign, sondern überzeugen auch mit exzellenten Fahreigenschaften und fortschrittlichen Fahrer-Assistenzsystemen".

Der Transit Custom Sport - mehr Leistung für ein sportlich-agiles Fahrgefühl

Der Ford Transit Custom Sport wird mit dem 2,0-Liter-EcoBlue-Dieselmotor mit 136 kW (185 PS) ausgeliefert. Für ein Plus an Leistung sorgen eine verbesserte Hochdruck-Kraftstoffeinspritzung, Maßnahmen zur Reduzierung der innermotorischen Reibung sowie ein überarbeiteter Turbolader mit verbessertem Ansprechverhalten. Der Kraftstoffverbrauch beträgt 6,9 l/100 km (kombiniert)1, die CO2-Emissionen liegen bei 151 g/km (kombiniert)1. Kunden können zwischen einem manuellen 6-Gang-Getriebe und einer 6-Gang-Wandlerautomatik wählen. Das Fahrwerk wurde der Leistungscharakteristik des Motors angepasst - für ein sportlich-agiles Fahrgefühl.

Das Design des markanten Nutzfahrzeugs kombiniert die modelltypischen doppelten Sportstreifen mit Karosserie- und Radlaufverbreiterungen, speziellen Stoßfängern, Seitenspiegeln und Türgriffen sowie exklusiven 17- oder 18-Zoll-Leichtmetallrädern. Sportlich geht es auch im Innenraum zu unter anderem mit einer schwarzen Teilleder-Ausstattung.

Außerdem können die Kunden aus zahlreichen Karosserie-Varianten wählen, darunter Transporter-, Kombi- und Doppelkabinen-Modelle mit kurzem oder langem Radstand.

Die integrierte Modem-Technologie von FordPass Connect ergänzt das sprachgesteuerte Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3 und macht das Fahrzeug zu einem WLAN-Hotspot für bis zu zehn Endgeräte.

Weitere Highlights sind die fortschrittlichen Fahrer-Assistenzsysteme, mit denen der Transit Custom Sport ausgerüstet werden kann. Dazu zählen unter anderem ein Toter-Winkel-Assistent mit erweitertem Erfassungsbereich, der nun nicht nur das komplette Fahrzeug überwacht, sondern auch einen Anhänger von bis zu zehn Metern Länge.

Der Transit Connect Sport - das neue Mitglied der "Transit Sport"-Familie

Der stilvolle neue Transit Connect Sport überzeugt durch ein attraktives Styling-Paket mit mattschwarzen Sportstreifen sowie mit silber- oder orangefarbenen Akzenten und 16-Zoll-Leichtmetallrädern. Im Innenraum profitieren die vorne sitzenden Insassen von dem beheizbaren Fahrer- und Beifahrersitz in Stoff-/Teilleder-Ausführung. Zur Serienausstattung gehören unter anderem eine 2-Zonen-Klimaautomatik sowie eine Geschwindigkeitsregelanlage mit einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer. Optional sind für diesen flexiblen Transporter der aktive Park-Assistent mit Ein- und Ausparkfunktion, das sprachgesteuerte Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3 sowie das eingebettete FordPass Connect-Modem bestellbar.

Motorisiert ist der Ford Transit Connect Sport mit einem überarbeiteten 88 kW (120 PS) starken 1,5-Liter-EcoBlue-Dieselaggregat, das seine Leistung an ein manuelles 6-Gang-Getriebe überträgt. Der Kraftstoffverbrauch beträgt 5,2 - 5,0 l/100 km (kombiniert)[1], die CO2-Emissionen liegen bei 135 - 130 g/km (kombiniert)[1].

Der Transit Courier Sport - ein echtes Statement

Der kompakte Transit Courier Sport, das kleinste der drei Ford Transit Sport-Modelle, ist die ideale Visitenkarte für Unternehmen, die sich zum Beispiel auf den innerstädtischen Liefer- und Verteilerverkehr spezialisiert haben. Zu den Styling-Highlights des wendigen Kleintransporters gehören die kräftigen Sportstreifen auf der Motorhaube und auf den Hecktüren, die 16-Zoll-Leichtmetallräder sowie eine Innenraum-Ausstattung mit sportlichen Akzenten.

Sein 1,5-Liter-TDCi-Dieselmotor leistet 74 kW (100 PS) und wird mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe kombiniert. Der Kraftstoffverbrauch des Transit Courier Sport liegt bei 4,5 l/100 km (kombiniert)[1], die CO2-Emissionen betragen 117 g/km (kombiniert)[1].

Alternativ ist das Fahrzeug auch mit dem 1,0-Liter-EcoBoost-Benzinmotor mit 74 kW (100 PS) bestellbar. Kraftstoffverbrauch: 5,8 l/100 km (kombiniert)[1], CO2-Emissionen: 131 g/km (kombiniert)[1].

Zuwächse für die Ford Transit Sport-Modellfamilie

Der Absatz des Ford Transit Custom Sport stieg 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 58 Prozent auf europaweit 4.402 Exemplare. Der Absatz des Ford Transit Courier Sport legte mit 1.044 verkauften Einheiten um 52 Prozent zu.

Insgesamt gesehen, war 2018 für Ford das beste Nutzfahrzeugjahr in Europa seit 25 Jahren: bezogen auf die 20 europäischen Märkte* konnte Ford in 2018 rund 380.900 leichte Nutzfahrzeuge verkaufen - das entspricht mehr als 1.000 Verkaufsabschlüssen an jedem einzelnen Tag des vergangenen Jahres.

* Ford zählt zu den "EU 20"-Märkten die 20 europäischen Märkte, in denen das Unternehmen durch nationale Verkaufsorganisationen vertreten ist. Dabei handelt es sich um: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien, die Schweiz, Tschechien und Ungarn.

[1] Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen: Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und unter http://www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.

Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt.

Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.

