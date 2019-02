Ford-Werke GmbH

Erfolgreicher Start für Ford in 2019: Zugewinne bei Zulassungen und Rekord-Marktanteil

- 14,6 Prozent mehr Pkw-Zulassungen gegenüber Januar 2018 für Ford; Zulassungen aller Hersteller in Deutschland um 1,4 Prozent rückläufig

- 7,9 Prozent Marktanteil bei den Pkw; Plus von einem 1,1 Prozentpunkten gegenüber Vorjahresmonat

- Bester Pkw-Marktanteil und höchstes Zulassungsvolumen in einem Januar seit 2002

Ford ist im Januar erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Die Zulassungen zeigen im Januar ein Volumenwachstum bei den Pkw von 14,6 Prozent. Die Zulassungen aller Hersteller sind im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,4 Prozent niedriger ausgefallen. Wie in den Monaten zuvor ist Ford erneut gegen den Trend aller Hersteller im Markt gewachsen. Zum Ergebnis haben im ersten Monat des Jahres 21.064 Pkw-Zulassungen für Ford beigetragen. Dies entspricht einem Plus von 2.677 Pkw-Zulassungen gegenüber Januar 2018. Der Pkw-Marktanteil des Kölner Herstellers beläuft sich auf 7,9 Prozent und geht mit einer Marktanteilssteigerung von über einem Prozentpunkt gegenüber dem Vorjahresmonat einher.

Das Januarergebnis wurde besonders von der starken Nachfrage nach den Modellen Fiesta (3.097 Zulassungen), Focus (3.885 Zulassungen) und Kuga (2.628 Zulassungen) getrieben.

"Wir knüpfen mit den Verkäufen im Januar nahtlos an den Erfolg des vergangenen Jahres an", sagt Hans Jörg Klein, Geschäftsführer Marketing und Verkauf der Ford-Werke GmbH. "Erfreulich ist, dass wir weiterhin stark bei den Privat- und Gewerbekunden unterwegs sind. Mit diesem positiven Start ins Jahr und einer hochmotivierten Handelsorganisation an unserer Seite haben wir die beste Basis, um weiterhin erfolgreich in den profitablen Verkaufskanälen zu sein."

Laut eigenen Aussagen von Ford wurden im Januar 5.233 leichte Nutzfahrzeuge an Kunden ausgeliefert, was einem Plus von 1.927 Fahrzeugen oder einem Volumenwachstum von 58,2 Prozent gegenüber Januar 2018 entspricht. Nie zuvor wurden in einem Januar mehr leichte Nutzfahrzeuge von Ford ausgeliefert.

