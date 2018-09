Ford S-MAX und Ford Galaxy mit neuen Technologien und Antrieben

Der Ford S-MAX (Bild) und der Ford Galaxy bieten ab sofort mehr Leistung, eine verbesserte Kraftstoffeffizienz und weitere Verbesserungen in Detail: Die beiden Baureihen sind nun erstmals mit dem hochmodernen 2,0-Liter-EcoBlue-Euro 6d-TEMP-Dieselmotor von Ford erhältlich, wahlweise in vier verschiedenen... mehr Bild-Infos Download

Ein Dokument

Köln (ots) -

- Ford S-MAX und Ford Galaxy mit neuem 2,0-Liter-EcoBlue-Dieselmotor, wahlweise mit 88 kW (120 PS), 110 kW (150 PS), 140 kW (190 PS) oder 177 kW (240 PS)

- Optionales, neues 8-Gang-Automatikgetriebe mit Drehschalter ermöglicht die Nutzung der Geschwindigkeitsregelanlage auch im Stop-and-Go-Verkehr

- Zu den Fahrzeug-Upgrades zählen außerdem ein effektiverer Toter-Winkel-Assistent sowie die neuen Ford "Clearview"-Scheibenwischer und zusätzliche Außenfarben

Der Ford S-MAX und der Ford Galaxy bieten ab sofort mehr Leistung, eine verbesserte Kraftstoffeffizienz und weitere Verbesserungen in Detail: Die beiden Baureihen sind nun erstmals mit dem hochmodernen 2,0-Liter-EcoBlue-Euro 6d-TEMP-Dieselmotor von Ford erhältlich, wahlweise in vier verschiedenen Leistungsstufen: mit 88 kW (120 PS), 110 kW (150 PS), 140 kW (190 PS) oder mit 177 kW (240 PS)*. Auf Wunsch ist zudem für die Motorisierungen mit 110, 140 und 177 kW ein neues 8-Gang-Automatik-Wandlergetriebe erhältlich, das über einen ergonomisch angeordneten Drehschalter in der Mittelkonsole gesteuert wird. Das verbesserte Technologieangebot umfasst unter anderem - in Kombination mit dem 8-Gang-Automatikgetriebe - die Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop-and-Go-Funktionalität sogar bei einer Haltedauer von unter drei Sekunden, sowie eine erweiterte Version des Toter-Winkel-Assistenten, der Fahrzeuge nun bereits ab einer Entfernung von 18 Metern erkennen kann. Ebenfalls neu: die "Clearview"-Scheibenwischer - sie reinigen die verschmutzte Frontscheibe dank zahlreicher Düsen im Wischerarm, die das Wischwasser gleichmäßig auf der Scheibe verteilen, noch effektiver.

"Der stylische S-MAX und der äußerst geräumige Galaxy sind dank ihrer weiterentwickelten Antriebe und der fortschrittlichen Fahrer-Assistenzsysteme, die das Fahren in jeder Situation weniger stressig machen, jetzt noch attraktiver", sagt Roelant de Waard, Vice President, Marketing, Sales & Service, Ford of Europe. "Unser 2,0-Liter-EcoBlue-Dieselmotor bringt Dynamik und Leistung auf die Straße - bei zugleich optimierter Kraftstoffeffizienz. Dafür sorgt auch das für beide Baureihen auf Wunsch erhältliche 8-Gang-Automatikgetriebe".

Beide Baureihen bieten hochentwickelte Technologien wie etwa die adaptiven LED-Scheinwerfer, die den Winkel und die Helligkeit des Lichtkegels automatisch der Fahrsituation und dem Straßenverlauf anpassen, oder der Park-Assistent mit Ein- und Ausparkfunktion. Mit dem Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3 können S-MAX- und Galaxy-Fahrer die Audio-, Navigations- und Klimafunktionen sowie angeschlossene Smartphones über einfache Sprachbefehle steuern. Gut erreichbar ist darüber hinaus der 8-Zoll-Farb-Touchscreen. Ford SYNC 3 ist mit Apple CarPlay und Android Auto[TM] kompatibel.

EcoBlue-Diesel mit 177 kW: Bi-Turbo, 500 Nm Drehmoment für souveräne Kraftentfaltung

Für welche der Motorisierungen sich Kunden entscheiden: Der für den S-MAX und Galaxy nun erstmals verfügbare 2,0-Liter-EcoBlue-Dieselmotor überzeugt durch Effizienz und Drehmoment. Bei der Version mit 177 kW (240 PS)* kommt ein Bi-Turbo zum Einsatz - ein kleiner Hochdruck-Turbolader und ein größerer Niederdruck-Turbolader, die bei niedrigen Drehzahlen in Reihe geschaltet sind, um ein besseres Ansprechverhalten bereits im Drehzahlkeller zu erzielen. Bei höheren Motordrehzahlen arbeitet der größere Turbo alleine, was zu einer sanften und linearen Beschleunigung und somit zu einem insgesamt komfortableres Fahrerlebnis führt. Unter dem Strich steht eine souveräne Leistungsentfaltung (Drehmoment: 500 Nm bei 2.000 U/min).

Die NOx-Abgasnachbehandlung übernimmt bei allen EcoBlue-Dieseln für S-MAX und Galaxy nun ein SCR-Kat mit AdBlue-Einspritzung.

Neues, lernendes 8-Gang-Automatikgetriebe

Das neue 8-Gang-Automatikgetriebe (Wandler) wurde von Ford entwickelt, um die Kraftstoffeffizienz weiter zu verbessern und um ebenso sanfte wie schnelle Gangwechsel zu ermöglichen. Hierzu kommen unter anderem folgende Technologien zum Einsatz:

- "Adaptive Shift Scheduling" bewertet den individuellen Fahrstil mit dem Ziel, die Schaltvorgänge dem Fahrstil des Fahrers anzupassen. Das System erkennt zum Beispiel auch Steigungen und Gefällestrecken sowie sportliches Kurvenfahren.

- "Adaptive Shift Quality Control" bewertet Fahrzeug- und Umgebungsinformationen, um den Kupplungsdruck für gleichmäßig glatte Gangwechsel anzupassen.

Serienmäßig verfügen der Ford S-MAX und der Ford Galaxy über ein manuelles 6-Gang-Schaltgetriebe. Beide Baureihen können außerdem mit dem Intelligenten Allradantrieb (AWD) von Ford bestellt werden - das System verteilt das Drehmoment stufenlos zwischen allen vier Rädern und sorgt vor allem bei rutschigen Bedingungen für Grip auf der Straße.

Active Noise Cancellation und neue Außenfarben

Beim Ford S-MAX in der Ausstattungsvariante "Vignale" zählt die Active Noise Cancellation-Technolgie zur Serienausstattung. Diese äußerst effektive elektronische Geräuschreduzierung gehört nun ab sofort zebenfalls zur Serienausstattung bei allen S-MAX und Galaxy-Modellen der Ausstattungslinien "Titanium" und "ST-Line" in Kombination mit dem 177 kW (240 PS) starken EcoBlue-Diesel.

Weiterhin stehen für beide Baureihen ab sofort zwei neue Außenfarben zur Auswahl: Chroma-Blau Metallic und Pyrit-Silber Metallic. Und als zusätzliches optisches Merkmal verfügen die Ford S-MAX "ST-Line"-Modelle nun optional über sportliche rote Bremssättel.

Die aktualisierten Fahrzeuge sind ab sofort beim Ford Händler erhältlich.

Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1. September 2018 wird das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzen. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.

Pressekontakt:

Isfried Hennen

Ford-Werke GmbH

0221/90-17518

ihennen1@ford.com

Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell