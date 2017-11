Ford bekräftigt Engagement in Spanien: 750 Millionen Euro für Kuga-Fertigung in Valencia

2 weitere Medieninhalte

Köln/Valencia (ots) -

- Ford investiert mehr als 750 Millionen Euro in den Bau der nächsten Generation des Ford Kuga im spanischen Valencia

- Investition bestätigt das Engagement von Ford für Spanien als einen der wichtigsten Produktionsstandorte in Europa

- Spanische Regierung und Regionalregierung unterstützen neue Ford-Investitionen

- Der Ford Kuga macht aktuell fast 50 Prozent der Produktion in Valencia aus

- Verkaufszahlen des Kuga sind 2017 in Europa um 22 Prozent auf bislang 126.900 Exemplare gestiegen

Ford investiert mehr als 750 Millionen Euro in die Fertigung der nächsten Generation des Ford Kuga in Valencia, Spanien. Mit diesem Betrag erhöht sich die Gesamtsumme, die der Autohersteller seit 2011 in Valencia investiert hat, auf rund drei Milliarden Euro.

"Diese Großinvestition von mehr als 750 Millionen Euro bestätigt deutlich unser anhaltendes Engagement in der Region Valencia und in Spanien als einem unserer wichtigsten Produktionsstandorte in Europa", sagte Steven Armstrong, President and CEO, Ford of Europe, Middle East and Africa. "Ich möchte auch der nationalen Regierung in Madrid und der Generalitat Valenciana für ihre anhaltende Unterstützung und ihre kontinuierlichen Bemühungen danken, ein günstiges Klima für Unternehmensinvestitionen in der Region Valencia aufrechtzuerhalten".

Die neue Investition trägt dazu bei, die Arbeitsplätze am Ford-Standort in Valencia zu sichern. Sie baut auf Kosteneffizienz und Produktivitätsverbesserungen von Seiten des Managements, der Gewerkschaft und der Belegschaft auf.

Heute sind rund 25 Prozent aller in Europa verkauften Pkw-Neuwagen SUVs. Der Ford Kuga macht knapp 50 Prozent des Produktionsvolumens in Valencia aus, der europäische Absatz des Kuga liegt mit 126.900 Exemplaren in diesem Jahr 22 Prozent über dem Vorjahresniveau. Das Mittelklasse-SUV belegt den dritten Platz der meistverkauften Modelle von Ford in Europa, gleich hinter dem Ford Fiesta und dem Ford Focus.

Seit der Gründung der Fahrzeug- und Motorenfabrik in Valencia im Jahre 1976 produzierte Ford dort mehr als 12 Millionen Fahrzeuge sowie 16 Millionen Motoren, und ist damit einer der führenden spanischen Automobilexporteure. Außer dem Kuga laufen dort auch die Nutzfahrzeugmodelle Tourneo und Transit Connect sowie die Pkw-Modelle Mondeo, S-MAX und Galaxy vom Band. In Valencia werden mehr unterschiedliche Modelle als in jedem anderen europäischen Ford-Werk hergestellt. Rund 90 Prozent der dort produzierten Fahrzeuge werden in mehr als 75 Länder exportiert, unter anderem auch in die USA.

