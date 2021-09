E WIE EINFACH GmbH

Sprichwörtlich unglaublich! Der neue Energietarif von E WIE EINFACH

Neuer FlexTarif mit 12 Monaten Preisgarantie, ohne Vertragslaufzeit

Natürlich 100 Prozent Ökostrom

E WIE EINFACH bietet mit dem neuen FlexTarif ab sofort einen Tarif an, der Gegensätze vereint: Sicherheit und Freiheit. 12 Monate Preisgarantie, keine Vertragslaufzeit - flexibler kann ein Tarif sich nicht an das eigene Leben anpassen. Warum dies wichtiger als je zuvor ist? Das "New Normal" verlangt uns im Alltag viel Raum für Flexibilität ab - gleichzeitig wünschen wir uns so viel Sicherheit wie möglich. Der neue FlexTarif lässt in dieser Hinsicht keine Wünsche offen.

Es ist der Traum aller Energiekund:innen: Ein stabiles Preisniveau bei maximaler Flexibilität. Genau dieses Angebot gibt es jetzt bei E WIE EINFACH - noch dazu mit 100 Prozent Ökostrom. "Wir haben die Wünsche unserer potenziellen Kund:innen im Rahmen einer groß angelegten Marktforschung abgefragt und detailliert ausgewertet. Ich freue mich sehr darüber, dass wir mit dem neuen FlexTarif allen Anforderungen an einen Stromtarif gerecht werden und so ein ideales Produkt anbieten können.", so Katja Steger, Geschäftsführerin von E WIE EINFACH.

Der eigene Tarif kann übrigens ganz einfach in der E WIE EINFACH-App gemanaged werden. Das erleichtert nicht nur die Handhabung, sondern spart mit Blick auf die Umwelt auch Papier.

