Kai Pflaume und der NDR setzen erfolgreiche Zusammenarbeit fort - 1000. Folge von "Wer weiß denn sowas?" am 18. Februar

Moderator Kai Pflaume wird für weitere drei Jahre bis einschließlich 2025 exklusiv mit dem NDR und der ARD zusammenarbeiten. Derzeit führt er im Ersten durch die Sonnabendabend-Spielshow "Klein gegen Groß", die der NDR in Zusammenarbeit mit dem ORF und SRF produziert. Mit mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Schnitt ist sie Deutschlands erfolgreichste Show-Reihe. Täglich um 18 Uhr präsentiert Kai Pflaume im Ersten zudem das Wissensquiz "Wer weiß denn sowas?" mit Bernhard Hoëcker und Elton. Am Sonnabend, 18. Februar, läuft um 20.15 Uhr die 1000. Folge als große Jubiläums-Ausgabe. Im NDR Fernsehen moderiert Kai Pflaume weiterhin die erfolgreiche Rate-Show "Kaum zu glauben". Der Moderator setzt auch innovative Ideen erfolgreich um, etwa den sowohl in der ARD-Mediathek als auch im Ersten sehr erfolgreichen 25-stündigen Quiz-Marathon von "Wer weiß denn sowas?".

Kai Pflaume: "Ich freue mich wirklich sehr auf eine weitere kreative und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem NDR und der ARD. Wir wollen auch zukünftig im linearen Fernsehen und auf den digitalen Plattformen moderne und unterhaltsame Sendungen für die ganze Familie präsentieren."

Joachim Knuth, NDR Intendant: "Kai Pflaume begeistert mit seinen Sendungen Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit seinem Witz und Charme versammelt er alle Generationen vor dem Fernseher. In Zeiten medialer Ausdifferenzierung ist das eine großartige Leistung. Seine Unterhaltung entspricht im besten Sinne einem öffentlich-rechtlichen Profil. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit."

Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: "Kai Pflaume ist unser Erfolgsgarant und das Aushängeschild für beste Unterhaltung in der ganzen ARD. Wir sind mit ihm stolz auf seine große Fangemeinde auch im Netz und bei der jüngeren Zielgruppe. Wir alle, aber auch ich ganz persönlich, freuen uns sehr, dass wir zusammen das nächste Kapitel aufschlagen."

In der extralangen 1000. Ausgabe von "Wer weiß denn sowas" am 18. Februar im Ersten werden Katrin Bauerfeind, Yvonne Catterfeld, Mark Forster, Günther Jauch, Markus Lanz und Joko Winterscheidt zu Gast sein.

