NDR / Das Erste

"Inas Nacht": zwölf neue Folgen u. a. mit Elke Heidenreich, Sophie Passmann, Bjarne Mädel, Heinz Strunk, Hazel Brugger, Sarah Kuttner - und Ina Müller

Hamburg (ots)

Spannende Gäste in ausgezeichneter Show: Zum Auftakt der zwölf neuen Folgen der Late Night Show "Inas Nacht" begrüßt Ina Müller die Schriftstellerin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich sowie die Autorin und Moderatorin Sophie Passmann. Die Themen ihres Gesprächs in der winzigen Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten" reichen von verschiedenen Sichtweisen unterschiedlicher Generationen bis hin zu Kleidung und Mode. In den kommenden Ausgaben von "Inas Nacht" erwartet Ina Müller dann u .a. Caren Miosga, Tommi Schmitt, Bjarne Mädel, Heinz Strunk, Konstantin Wecker, Aki Bosse, Atze Schröder, Felix Neureuther, Hazel Brugger, Sarah Kuttner und Anja Kohl.

Die Musik in der ersten neuen Folge am Donnerstag, 29. Juli, um 23.45 Uhr im Ersten kommt von dem aus Dresden stammenden Ansa Sauermann und der Hamburger Band "UWE". Corona-bedingt spielen sie unter freiem Himmel. Dort, mit gebotenem Abstand zum Fenster, steht auch der Wilhelmsburger Shantychor "De Tampentrekker". Mit kleinerer Besetzung schmettert er endlich wieder sein "Witzig, witzig ...", was die Moderatorin ganz besonders freut.

Auch für das nur wenige Personen umfassende Publikum in der kleinen Kneipe gilt ein Hygiene- und Sicherheitskonzept. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich wie immer mit Fragen auf Bierdeckeln in die Gespräche einmischen.

Die Sendung "Inas Nacht" gibt es inzwischen seit 14 Jahren. In dieser Zeit wurde sie vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Grimme-Preis und dem Deutschen Comedypreis.

Im Anschluss an die Ausstrahlung im Ersten steht "Inas Nacht" auch in der ARD Mediathek. Am Sonnabendabend ist die Sendung im Ersten noch einmal zu sehen.

Start: Donnerstag, 29. Juli, 23.45 Uhr, Das Erste

Mehr Infos zu "Inas Nacht", u. a. eine Übersicht über alle neuen Sendetermine und Gäste, stehen im Netz unter https://daserste.ndr.de/inas_nacht/.

Original-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell