APOTHEKE ADHOC startet ADHOC24 - Tägliche Top-News im Videostream

Berlin (ots)

Die Top-Meldungen des Tages, prägnant zusammengefasst und zum Anschauen: Das alles bietet ADHOC24, das neue Video-Nachrichtenformat von APOTHEKE ADHOC. Damit erweitert der beliebte Branchendienst das Angebot und liefert seinen LeserInnen tägliche News im TV-Kompaktformat.

Ab dem 15. September 2020 strahlt ADHOC24 täglich um 19.30 Uhr die Top-Meldungen aus der Branche zusätzlich als Video aus. Dabei bereitet das Redaktionsteam von APOTHEKE ADHOC die wichtigsten News aus Apotheke und Pharma in einem kurzen Video auf und verschafft den ZuschauerInnen so einen schnellen Überblick über die relevanten Nachrichten und Ereignisse des Tages. Produziert wird im hauseigenen Studio im Sony Center in Berlin.

"Im stressigen Apothekenalltag bleibt oft nur wenig Zeit, sich ausgiebig mit einzelnen Nachrichten zu beschäftigen. Um unsere LeserInnen trotzdem immer auf dem Laufenden zu halten, bietet ADHOC24 künftig alles Wichtige im leicht zu konsumierenden Video-Format", erklärt APOTHEKE ADHOC-Herausgeber Thomas Bellartz.

Zunächst wird ADHOC24 montags bis freitags ab 19.30 Uhr in allen Kanälen von APOTHEKE ADHOC und natürlich insbesondere im Youtube-Kanal von APOTHEKE ADHOC zur Verfügung stehen. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Nachrichten mehr verpassen!

