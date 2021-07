BearingPoint GmbH

BearingPoint bekräftigt Expansionskurs mit acht neuen Partnern in Deutschland

Frankfurt am Main (ots)

Die Management- und Technologieberatung verstärkt das Partnerteam in allen Dienstleistungsbereichen

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat ihre Führungsriege in Deutschland um acht Partner erweitert. Damit bekräftigt BearingPoint die starken Wachstumsambitionen für seinen größten Beratungsmarkt. Bereits im letzten Jahr ist BearingPoint in Deutschland um vier Prozent gewachsen. Neben den Partnerernennungen plant BearingPoint erhebliche Neueinstellungen. Bis Ende Juni wurden in Deutschland bereits 269 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt.

Iris Grewe, Regionalleiterin Deutschland, Österreich, Schweiz bei BearingPoint: "Ich freue mich sehr über die Verstärkung unseres Partnerteams in allen Bereichen unseres Dienstleistungsportfolios. Mit acht neuen Partnern in People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations und Technology setzen wir die Entwicklung unserer inhaltlichen Angebote für den Markt mit Schwung fort. Für 2021 sind wir voll auf Wachstum eingestellt und planen neben erheblichen Neueinstellungen auch anorganische Erweiterungen."

Die neuen Partner in Deutschland auf einen Blick:

Jan-Peter Baas

Standort: Frankfurt am Main

Bei BearingPoint seit: 2004

Ausbildung: Diplom in Informatik

Geschäftsfokus: Government & Public Services/Technology mit Spezialisierung auf IT-Architektur und Softwareentwicklung in der öffentlichen Verwaltung

"Ich freue mich darauf, die Technologieberatung zu stärken und innovative, technische Lösungen für den Geschäftserfolg unserer Kunden einfacher und schneller zugänglich zu machen."

Sven Gerhardus

Standort: Düsseldorf

Bei BearingPoint seit: 2011

Ausbildung: Diplom in Betriebswirtschaft

Geschäftsfokus: Insurance/Customer & Growth mit Fokus auf Customer Management (Marketing, Sales, Service) sowie Salesforce und BSI CRM Implementierung

"Als Partner setze ich mich dafür ein, Versicherungsunternehmen bei ihrer Transformation zu stärkerer Kundenzentrierung zu unterstützen. Gemeinsam mit unseren Technologiepartnern optimieren wir die Customer Experience der Versicherer. Ich werde alles daran setzen, die Position von BearingPoint als Top-Adresse für Managementberatung weiter zu stärken."

Annekatrin Mohr

Standort: Frankfurt am Main

Bei BearingPoint seit: 2018

Ausbildung: Master in Politikwissenschaften

Geschäftsfokus: Consumer Goods & Retail/Customer & Growth mit Spezialisierung auf Digitale Customer Management Lösungen

"Mein Fokus ist es, innovative und datengesteuerte Customer Engagement Lösungen für Kunden in der Konsumgüter- und Einzelhandelsbranche bereitzustellen. Dabei liegt mir besonders am Herzen, das Thema Kundenzentrierung durch die Kombination verschiedener Perspektiven voranzubringen. Hierzu gehören ein solider Geschäftssinn, die Weiterentwicklung der Organisation und der Einsatz zukunftsgerichteter Technologien."

Alexander Odenthal

Standort: Düsseldorf

Bei BearingPoint seit: 2005

Ausbildung: CBS - Cologne Business School

Geschäftsfokus: Branchenübergreifend/Finance & Risk mit Fokus auf Finanztransformation und Corporate Treasury

"Mein Team und ich werden unsere Kunden weiterhin dabei unterstützen, ihre Treasury-Prozesse zu optimieren. Ziel ist es, ein effizientes Management von Cashflow und Liquidität sowie die Identifizierung, Messung und Minderung von Finanzrisiken zu ermöglichen."

Christian Opitz

Standort: Frankfurt am Main

Bei BearingPoint seit: 2008

Ausbildung: Diplom in Betriebswirtschaft und Master in Logistics and Supply Chain Management

Geschäftsfokus: Branchenübergreifend/Operations mit Fokus auf der Kombination von Managementberatung mit großen ERP- und Prozesstransformationsprogrammen

"Als Partner in unserer Operations Practice bleibt es mein Ziel, Management- und IT-Beratungsexpertise zu kombinieren, um Kunden auf ihrer Reise zur Transformation, Optimierung und Digitalisierung ihrer Prozesse durchgängig zu unterstützen. Insbesondere liegt mir die Entwicklung zukunftsorientierter, integrierter Geschäftsplanungskonzepte am Herzen, die unseren Kunden helfen, operative Kosten und Risiken zu senken, um in einem volatilen Geschäftsumfeld erfolgreich zu sein."

Stefan Savu

Standort: Walldorf

Bei BearingPoint seit: 2006

Ausbildung: Diplom in Business Information Technology

Geschäftsfokus: Chemicals, Life Science and Resources/Operations mit Spezialisierung in Logistik und großen SAP-Transformationsprojekten

"Mein Fokus als Partner in unserem Segment Chemie, Life Science and Ressources liegt auf der Transformation der Wertschöpfungskette unserer Kunden. Im Laufe der Jahre habe ich Erfahrungen in den Besonderheiten der Life-Science-Branche gesammelt und mein Fachgebiet in den Bereichen Lagerhaltung und Transport mit den dazugehörigen Bereichen der Inbound- und Outbound-Logistik in Kombination mit neuen Technologien wie SAP S/4HANA, RPA und IoT erweitert. Hier bin ich für die Konzeption, Entwicklung und Umsetzung von strategischen, groß angelegten, globalen Transformationsprogrammen, Post-Merger-Integrationen und Veräußerungsprojekten verantwortlich."

Manuel Schuler

Standort: Frankfurt am Main

Bei BearingPoint seit: 2007

Ausbildung: Master in Business Administration, International Business Development

Geschäftsfokus: Automotive/People & Strategy mit Fokus auf digitale Dienstleistungen, Konnektivität, neue Geschäftsmodelle und die Kundenerlebniswelt.

"Mein Ziel ist es, unsere Kunden aus der Automobilindustrie durch die Herausforderungen und Verwerfungen der digitalen Transformation zu führen, gemeinsam mit ihnen ihre Geschäftsmodelle neu zu erfinden und ihnen zu helfen, die Digitalisierung zu meistern."

Melanie Tobler

Standort: München

Bei BearingPoint seit: 2007

Ausbildung: Diplom in Betriebswirtschaft und International Management

Geschäftsfokus: Automotive/Operations mit Fokus auf der Integration von Vorserien, Logistik und Finanzen im Rahmen von großen SAP-Transformationsprogrammen

"Meine Leidenschaft ist es, Menschen und Projekte erfolgreich zu machen! Gemeinsam mit meinen Teams möchte ich unsere Automotive-Kunden dabei begleiten, ihre nächsten Meilensteine in der Digitalisierung und Prozessautomatisierung im Bereich Operations und der Integration von Finanzen und Fahrzeugentwicklung zu erreichen."

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Der erste Bereich umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations und Technology. Im Bereich Business Services bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services über SaaS hinaus. Im dritten Bereich stellt BearingPoint Software-Lösungen für eine erfolgreiche digitale Transformation bereit und entwickelt gemeinsam mit Kunden und Partnern neue, innovative Geschäftsmodelle.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.









Original-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell