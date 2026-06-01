Deutsche Tamoil GmbH

HEM-Umfrage zeigt: Saubere Autos kommen besser an

Fast jeder Zweite hält Fahrer sauberer Autos für sympathisch

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Pollen auf dem Lack, Insektenreste auf der Motorhaube oder Streusalz nach dem Winter: Autos sind über das ganze Jahr hinweg unterschiedlichsten Einflüssen ausgesetzt. Gleichzeitig steigen die Ansprüche vieler Autofahrer an Reinigung, Pflege und Schutz des Fahrzeugs. Welche Trends sich bei der Autopflege abzeichnen, hat die Tankstellenkette HEM in einer aktuellen Umfrage[1] untersucht.

Die Ergebnisse zeigen: Die regelmäßige Fahrzeugwäsche gehört für viele ganz selbstverständlich dazu. Mehr als jeder Vierte (27 Prozent) reinigt demnach sein Auto mehrmals im Monat, weitere 35 Prozent immerhin ein Mal monatlich. Waschangebote an Tankstellen sind dabei besonders beliebt: 28 Prozent der Befragten nutzen sie sehr häufig, weitere 43 Prozent gelegentlich.

Sauberkeit ja - aber ohne Perfektionismus

Für viele Menschen nimmt ein gepflegtes Fahrzeug durchaus einen hohen Stellenwert ein. 28 Prozent der Befragten geben an, dass ihnen ein sauberes Auto sehr wichtig sei, weiteren 54 Prozent wichtig. Gleichzeitig zeigt die Umfrage hier einen eher pragmatischen Umgang mit dem Thema: 57 Prozent achten auf Ordnung und Sauberkeit, ohne dabei jedoch perfektionistisch sein zu wollen. Immerhin 14 Prozent beschreiben das eigene Auto als ihre "Visitenkarte", das immer perfekt gepflegt sein sollte.

Auch die Außenwirkung eines gepflegten Fahrzeugs spielt durchaus eine Rolle: 43 Prozent der Befragten empfinden Fahrer sauberer Autos als sympathischer oder gar attraktiver. Sieben Prozent verbinden ein besonders gepflegtes Fahrzeug hingegen eher mit einem protzigen Auftreten. Für die Hälfte der Befragten (50 Prozent) hat der optische Zustand eines Autos hingegen keinen Einfluss auf die Wahrnehmung der Person, die am Steuer sitzt.

Das Waschergebnis entscheidet

Bei der Wahl einer Waschanlage zählt für die meisten vor allem eines: ein überzeugendes Waschergebnis. Mehr als die Hälfte der Befragten (51 Prozent) benennt die Qualität der Reinigung als wichtigstes Kriterium. Erst danach folgen Preis-Leistungs-Verhältnis (27 Prozent) und Lage beziehungsweise Erreichbarkeit (15 Prozent).

Entsprechend klar fallen auch die Erwartungen an eine gute Fahrzeugwäsche aus. Drei Viertel der Autofahrer (76 Prozent) wünschen sich vor allem ein sichtbar sauberes Fahrzeug. Für 70 Prozent ist außerdem entscheidend, dass Insektenreste und hartnäckiger Schmutz zuverlässig entfernt werden. Auch saubere Felgen (44 Prozent), eine gründliche Reinigung schwer erreichbarer Stellen (43 Prozent) und möglichst wenig Restwasser nach der Wäsche (31 Prozent) stehen für viele im Fokus.

Zusatzprogramme, Saisonangebote und Nachhaltigkeit gewinnen an Bedeutung

Neben der klassischen Fahrzeugwäsche interessieren sich viele Autofahrer auch für zusätzliche Pflege- und Schutzleistungen. Besonders gefragt sind Aktivschaumprogramme (76 Prozent), Hochdruckreinigung (57 Prozent) sowie Unterbodenwäsche (51 Prozent). Auch Versiegelungen stoßen auf Interesse: 44 Prozent der Umfrageteilnehmer wären beispielsweise bereit, für eine Nano-Versiegelung zusätzlich zu bezahlen, 40 Prozent würden für eine Unterbodenwäsche extra Geld ausgeben.

Darüber hinaus gewinnen saisonale und nachhaltige Angebote an Relevanz. 60 Prozent halten saisonal abgestimmte Waschprogramme - etwa gegen Pollen oder Streusalz - für sinnvoll. Besonders gefragt sind zudem kombinierte Programme aus Reinigung und Schutz (51 Prozent), umweltschonende Reinigungsmittel (48 Prozent) sowie wassersparende Waschprogramme (35 Prozent).

Auch digitale Vorteilsprogramme für die Autowäsche stoßen bei Autofahrern auf großes Interesse: 29 Prozent würden ein digitales Vorteilsprogramm auf jeden Fall nutzen, weitere 51 Prozent zeigen grundsätzlich Interesse, auf Apps, Abos oder Stempelkarten zurückzugreifen, um bei der Fahrzeugpflege Geld zu sparen.

Die klassische Waschanlage bleibt Favorit

Trotz zahlreicher Reinigungsangebote bleibt die klassische Waschanlage die bevorzugte Adresse. Zwei Drittel der Befragten (67 Prozent) nutzen am liebsten automatische Waschanlagen mit Textilwäsche. SB-Waschboxen folgen mit 26 Prozent dahinter. Auch bei den Kosten zeigt sich ein klares Bild: Mehr als die Hälfte der Befragten (53 Prozent) hält einen Preis zwischen zehn und fünfzehn Euro für angemessen. 27 Prozent möchten hingegen weniger als zehn Euro ausgeben. Nur 2 Prozent der Befragten sind bereit, sogar über zwanzig Euro für ihre Fahrzeugwäsche zu bezahlen.

[1]Basierend auf einer Marktforschungsumfrage zum Thema "Trends in der Autopflege", die von der Tankstellenkette HEM im Mai 2026 mit 2.148 Personen über 18 Jahren durchgeführt wurde.

Original-Content von: Deutsche Tamoil GmbH, übermittelt durch news aktuell