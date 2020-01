Deutsche Tamoil GmbH

Aktuelle HEM-Studie beweist: Deutsche pendeln bis zu 500 Kilometer am Valentinstag

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Die Liebe kennt keine Kilometer. Von Hamburg nach Köln oder von Berlin nach München, den Deutschen ist am 14. Februar kein Weg zu weit. Wie die Tankstellenkette HEM jetzt in einer repräsentativen Studie zum Thema "Valentinstag 2020"[1] herausfand, gelten die Deutschen als wahre Romantiker. Fernab vom Klischee des wirtschaftlichen Konsums gab die Mehrheit der 3.064 Teilnehmer an, sogar bis zu 500 Kilometer auf sich zu nehmen, um diesen speziellen Tag mit dem Partner verbringen zu können.

Valentinstag als Pflichtprogramm der Deutschen

Der Liebes-Countdown läuft - der 14. Februar steht auch in diesem Jahr erneut im Zeichen der Liebe. Mit großzügigen Liebeserklärungen und süßen Aufmerksamkeiten ist der Valentinstag 2020 für die Deutschen ein absoluter Pflichttermin. 93 Prozent der Teilnehmer gaben an, den "Tag der Liebe" unbedingt mit ihrem Partner verbringen zu wollen. Doch wie sieht der besondere Liebesbeweis für den Traumpartner aus? Statt mit materiellen Dingen glänzen die Deutschen mit kreativen Geschenkideen - ein Viertel der Befragten planen ein Liebesschloss an der Brücke in der Lieblingsstadt, einen persönlichen Liebesbrief oder als Highlight: einen Heiratsantrag. Die klassische Einladung zu einem Candle Light Dinner in schicker Atmosphäre bleibt dennoch weiterhin der Favorit, um die Liebe am Valentinstag zu zelebrieren (47 Prozent). Last-Minute-Geschenke spielen zum Valentinstag dagegen keine Rolle, nur zwei Prozent kaufen vor Ladenschluss oder noch schnell an der Tankstelle etwas für den Partner.

Bis zum Wochenende, Liebling!

Apropos Liebe: Eine Fernbeziehung ist schon lange kein Einzelfall mehr. Viele Deutsche stellen sich wöchentlich der Herausforderung zahlreicher Kilometer nur für die Partnerschaft. Jeder Zweite pendelt an den Wochenenden quer durch Deutschland für die romantische Zweisamkeit. Die melancholische Stimmung am Bahnhof oder Flughafen bleibt jedoch aus - die Deutschen fahren bevorzugt mit dem eigenen Auto oder passenderweise mit einer Mitfahrgelegenheit zurück an ihren Wohnort (92 Prozent).

HEM - Eine Marke der Tamoil Group

Die Deutsche Tamoil GmbH mit Sitz in Hamburg gehört zur niederländischen Oilinvest-Gruppe. Oilinvest betreibt rund 2.200 Tankstellen in Europa und eine eigene Raffinerie in Hamburg. Mit mehr als 400 Stationen zählt die Deutsche Tamoil zu den zehn größten Tankstellenunternehmen Deutschlands. Aufgrund der schlanken Unternehmensstruktur und eines starken Fokus auf Kosteneffizienz kann die Deutsche Tamoil mit der Marke HEM in der Regel Kraftstoff zu einem günstigeren Preis als die großen Marken anbieten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.hem-tankstelle.de sowie unter www.facebook.com/HEM.Deutschland und www.instagram.com/hem_deutschland.

[1]Basierend auf einer Marktforschungsstudie zum Thema: "Valentinstag", die von der Deutsche Tamoil GmbH im Januar 2020 mit 3.064 Personen ab 18 Jahren durchgeführt wurde.

Pressekontakt:

Pressekontakt:

Deutsche Tamoil GmbH

Alsterufer 5, 20354 Hamburg

Tel.: +49 40 524 744 142

E-Mail: presse@tamoil.de

Original-Content von: Deutsche Tamoil GmbH, übermittelt durch news aktuell