Trianel punktet mit Handelsexpertise und Innovationsprojekten / Jahresergebnis 2024 bestätigt positive Entwicklung erneut

"In ihrem 25. Geschäftsjahr hat Trianel an die sehr gute wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre angeknüpft und erneut ein herausragendes Ergebnis erzielt", betont Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung der Trianel GmbH, anlässlich der Vorstellung des Jahresergebnisses 2024. Mit einem Vorsteuerergebnis (EBT) von 92,5 Mio. EUR (Vorjahr: 99,0 Mio. EUR) und einem Jahresumsatz von 8,5 Mrd. EUR (Vorjahr: 9,4 Mrd. EUR) erzielte Trianel das zweitbeste Ergebnis der Firmengeschichte. "Unser Ergebnis 2024 unterstreicht erneut unsere gute operative Performance im Energiehandel, im handelsnahen Dienstleistungssegment sowie in der Projektentwicklung. Unsere strategische Ausrichtung auf die Kerngeschäftsfelder Energiehandel, Asset-Optimierung sowie Projektentwicklung wird erneut bestätigt", so Sven Becker weiter. Gegenüber dem Rekordergebnis 2023 sank das Vorsteuerergebnis vor allem in Folge der gefallenen Börsenstrompreise und angepasster Beschaffungsstrategien in einem immer noch schwierigen, aber im Vergleich zu 2022 wieder ruhigerem Marktumfeld.

Nach Abzug von Steuern hat Trianel einen Jahresüberschuss von 58,8 Mio. EUR (Vorjahr: 68,8 Mio. EUR) erzielt, der zu 80 Prozent an die Gesellschafter ausgeschüttet wird, insgesamt 47 Mio. EUR. Gleichzeitig konnte das Eigenkapital auf 133,3 Mio. Euro ausgebaut werden. "Unsere Gesellschafter profitieren von ihrem Vertrauen in Trianel in zweifacher Weise. Zum einen nutzen sie unsere energiehandelsnahen Dienstleistungen, unsere Wissensnetzwerke und unsere gemeinsame Projektentwicklung und zum anderen erhalten sie eine überdurchschnittlich gute Rendite", stellt Sven Becker fest.

Operativ weiter stark

Das realisierte Vorsteuerergebnis übertraf die Planungen von 27,1 Mio. EUR deutlich um 65,4 Mio. EUR. Operativ hat sich Trianel sehr gut behauptet und verzeichnet trotz rückläufiger Marktpreise und Volatilitäten ein starkes Ergebnis. Insbesondere im Bereich des europäischen Energiehandels konnten wir uns gut behaupten, ferner verzeichnen wir bei handelsnahen Dienstleistungen einen erfreulichen Zuwachs und sehr gute Kundenresonanz. "Wir haben früh das Zusammenspiel zwischen Energiehandel, Optimierung konventioneller und erneuerbarer Erzeugung und handelsnahen Dienstleistungen in unsere Strategie integriert. Davon profitieren unsere Kunden und wir selbst nun sehr nachhaltig. Wir arbeiten weiter an innovativen Lösungen, um Flexibilität auch über Handelslösungen zu ermöglichen und abzusichern. Wir denken die Erneuerbaren heute immer mit und integrieren sie in unsere Lösungen", erläutert Dr. Oliver Runte, Geschäftsführer der Trianel GmbH. Das Handelsgeschäft habe sich in den letzten Jahren stark verändert. Geopolitische Herausforderungen hätten deutlich zugenommen und führten zu Unsicherheiten insbesondere an den globalen Gasmärkten. Darüber hinaus gehe der Ausbau der erneuerbaren Energien weiter. "Der Zubau der Erneuerbaren und der gleichzeitige Rückbau steuerbarer Leistungen führt zu immer stärkeren Veränderungen der Struktur in Lieferung und mehr Volatilität, die wir berücksichtigen müssen. Der professionelle Umgang mit Preisspitzen und Negativpreisen erfordert starke Systeme und Prozesse. Hier entwickeln wir uns kontinuierlich weiter und bauen unsere Systeme aus. Davon profitieren insbesondere auch unsere Handels- und Optimierungsgeschäfte sowie Origination, mit denen wir 2024 erneut einen wesentlichen Ergebnisbeitrag erzielt haben", so Oliver Runte weiter.

Als wesentliches Element der erfolgreichen Handelsstrategie von Trianel hebt Oliver Runte die Internationalisierung hervor: "Die Integration der Erneuerbaren in den Markt und die Veränderungen der Erzeugungsstruktur ist für uns auch ein europäisches Thema und ermöglicht eine grenzübergreifende Diversifikation von Risiken über den deutschen Markt hinaus. Von dieser Marktexpertise profitieren insbesondere unsere Kunden", stellt Oliver Runte fest. Trianel hat ihre Handelsaktivitäten in den letzten Jahren bereits auf die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Spanien, Österreich, Schweiz, England, Dänemark, Schweden, Norwegen und Italien ausgeweitet. 2025 strebt Trianel den Markteintritt in weitere europäische Länder an.

Projektentwicklung entwickelt sich weiter

Einen wesentlichen Beitrag zum positiven Ergebnis von Trianel leistete 2024 auch das Projektentwicklungsgeschäft. "In der Projektentwicklung haben wir 2024 wesentliche Weichen für unsere Weiterentwicklung gelegt. Neben dem Ausbau unserer Aktivitäten bei der Umsetzung von Onshore- und PV-Projekten und der Gründung einer österreichischen Projektentwicklungstochter wurden Voraussetzungen für die Entwicklung von Flexibilitätsoptionen wie Elektrolyseuren, Batteriespeichern und Wasserstoffkraftwerken gelegt. "Die Energiewende wird nur gelingen, wenn die Erneuerbaren erfolgreich in den Markt integriert werden können. Dazu brauchen wir mehr Flexibilität, um besser mit der volatilen Einspeisung von Wind- und Solaranlagen arbeiten zu können", hebt Sven Becker hervor. "Neben unseren Handelsaktivitäten für die Integration der Erneuerbaren setzen wir auch auf physische Assets, die systemdienlich wirken und die Versorgungssicherheit erhöhen." Schon heute setzt Trianel bei der Entwicklung von Wind- und Solarparks auf die gleichzeitige Installation von Umspannwerken und Speichertechnologien.

So realisierte die Projektentwicklungstochter Trianel Energieprojekte GmbH & Co. KG (TEP) 2024 sechs Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit einer Leistung von 121 MW. Bei vier dieser Projekte wurden auch Batteriespeicher mit einer Gesamtkapazität von 40 MWh installiert. "Diese Projekte tragen zur Flexibilisierung der Erzeugungskapazitäten bei und sind Teil unserer ganzheitlich angelegten Projektentwicklungsstrategie", so Sven Becker weiter. Auch das von Trianel geplante Batteriespeicherprojekt in Waltrop sowie die angestoßenen Wasserstoffprojekte in Hamm und Coesfeld kommen weiter voran. "Gerade mit Blick auf die Versorgungssicherheit verfolgen wir auch unsere Pläne für einen dritten Block am Kraftwerksstandort Hamm weiter. Hier erhoffen wir uns bald politische Klarheit, um unseren Beitrag für Versorgungssicherheit in einem dekarbonisierten System leisten zu können. In Bezug auf die Kraftwerksstrategie und ein neues Strommarktdesign darf nicht weiter Zeit verloren werden. Planungssicherheit ist entscheidend, damit die nötigen Investitionen in das Energiesystem der Zukunft auch getätigt werden können," betont Sven Becker.

Trianel setzt weiter auf Wachstum

Die sehr gute wirtschaftliche Entwicklung der Trianel GmbH ermöglicht es auch, das weitere Wachstum von Trianel abzusichern. Dazu wird das Risikokapital um 16 Mio. EUR auf insgesamt 84 Mio. EUR erhöht und die Liquidität weiter ausgebaut. "Wir haben uns in den letzten Jahren eine gute Ausgangslage geschaffen, um das Wachstum von Trianel zu ermöglichen und gleichzeitig die Herausforderungen eines sehr schwierigen Marktumfelds zu bewältigen. Diesen Weg wollen wir weitergehen und setzen im Handel sowie in der Projektentwicklung auf das Thema Flexibilität", stellt Oliver Runte fest.

Flankiert wird das Wachstum von Trianel auch mit einem weiteren Personalaufwuchs. 2024 hat Trianel 45 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen können und beschäftigt nun insgesamt 430 Mitarbeiter. "Trianel lebt vom Know-how ihrer Belegschaft. Es ist jeden Tag faszinierend, dieser ambitionierten Belegschaft begegnen zu dürfen - unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser wahres Asset, das uns als Unternehmen voranbringt", hebt Sven Becker hervor.

Ausblicke bleiben anspruchsvoll

Mit dem Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2025 zeigt sich die Geschäftsführung zufrieden. "Wir sind zuversichtlich, auch in diesem Jahr unser ambitioniertes Plan-Ergebnis zu übertreffen. Ob auf dem hohen Niveau der letzten Jahre, lässt sich angesichts der geopolitischen Herausforderungen und regulatorischer Unsicherheiten heute noch nicht sagen. In das Jahr 2025 sind wir gut gestartet und haben weiterhin eine sehr solide Ertrags- und Liquiditätslage. Mit den Marktveränderungen und Volatilitäten können wir derzeit sehr gut umgehen und sehen hier für uns Chancen. Wir sind gut aufgestellt und wollen unsere nächsten Wachstumsziele erreichen", so Dr. Oliver Runte.

Kennzahlen im Überblick

Ergebnis vor Steuern (EBT): 92,5 Mio. EUR (Vorjahr: 99,0 Mio. EUR)

Jahresüberschuss: 58,8 Mio. EUR (Vorjahr:68,8 Mio. EUR)

Eigenkapital: 133,3 Mio. EUR (Vorjahr: 124,9 Mio. EUR)

Umsatz: 8.451,0 Mio. EUR (Vorjahr: 9.382,2 Mio. EUR)

Den Geschäftsbericht und den Nachhaltigkeitsbericht finden Sie im Internet unter:

https://www.trianel.com/docs/unternehmen/zahlen_und_fakten/trianel-geschaefts-und-nachhaltigkeits-bericht-2024.pdf

Der Nachhaltigkeitsbericht der Trianel GmbH für das Geschäftsjahr 2024 wurde erstmals nach dem freiwilligen EU-Standard VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs) erstellt.

