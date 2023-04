Petersen & Partner Pharma Marketing GmbH

Verstopfung? #WerMussSollKönnen

Dulcolax unterstützt Toiletten für alle

Was tun, wenn sich unterwegs die Verdauung meldet? Kein Problem! Öffentliche Toiletten, Baby-Wickeltische und Behinderten-WCs sind zwar nicht immer der Hit, aber für die meisten von uns eine Selbstverständlichkeit. Für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen sieht das jedoch ganz anders aus. Insbesondere Betroffenen, die Inkontinenzeinlagen benötigen, ist mit den üblichen Behinderten-WCs nicht geholfen. Unter Kraftaufwand müssen sie zunächst von ihren Begleiter*innen aus dem Rollstuhl gehoben werden. Ein Wechsel der Einlagen ist dann nur im Liegen - also auf dem Toilettenboden - möglich. Das ist für Erwachsene wie Kinder eine menschenunwürdige Situation. Und sie hindert viele Betroffene daran, am öffentlichen und sozialen Leben teilzunehmen. Das gemeinnützige Projekt "Toiletten für alle" von der Stiftung Leben pur nimmt sich dieses Problems an und setzt sich für die Einführung einer DIN-Norm ein, die den Bau von Behinderten-WCs mit höhenverstellbarer Sicherheitsliege und einem Personen-Lifter möglich macht. Bereits jetzt baut die Stiftung mit Spendengeldern geeignete öffentliche Toiletten um oder neu, um mehr Menschen die Teilhabe an Kulturveranstaltungen und Sportereignissen oder ganz einfach den Stadtbummel mit Freund*innen zu ermöglichen.

Dulcolax-Spendenaktion #WerMussSollKönnen

Dieses Problems hat sich nun die Marke Dulcolax angenommen. Im Zeitraum vom 15.04. bis 31.05.2023 werden mit jedem verkauften Dulcolax-Produkt (inklusive DulcoSoft) 10 Cent an die gemeinnützige Organisation "Toiletten für alle" gespendet und so der Bau bzw. der spezielle Ausbau von Toiletten für Menschen mit schweren und/oder komplexen Behinderungen unterstützt. Denn wer muss, soll auch können! Wer unter einem trägen Darm und Verstopfung leidet, kann mit der Aktion gleichzeitig der eigenen Verdauung und anderen Menschen helfen.

Ein Toiletten-Problem, das fast jeder kennt: Verstopfung

Hin und wieder mal Verstopfung - das haben viele. Und manche leiden auch öfter darunter. Um die Verdauung dann wieder in Schwung zu bringen, bieten sich Laxanzien an. Die Wirkstoffe Bisacodyl und Natriumpicosulfat (z. B. in Dulcolax) ermöglichen einen gut planbaren Stuhlgang - als Tropfen (Natriumpicosulfat) nach ca. 10 bis 12 Stunden, als Dragées (Bisacodyl) nach etwa 6 bis 12 Stunden oder bei einer rektalen Anwendung (Zäpfchen, Bisacodyl) nach ca. 15 bis 30 Minuten. Für beide Wirkstoffe wurde in hochwertigen Studien bewiesen, dass sie die Symptome von Verstopfung nachweislich lindern und so die Lebensqualität Betroffener verbessern.[1]

Äußern sich die Beschwerden vor allem mit hartem und unregelmäßigem Stuhl, sind "Stuhlweichmacher" eine gute Wahl. Macrogol 4000, wie in DulcoSoft® enthalten, bindet Wasser und weicht so harten, trockenen Stuhl auf. Dadurch vergrößert sich das Stuhlvolumen, die Verdauung wird in Schwung gebracht und ein regelmäßiger, erleichterter Stuhlgang unterstützt - ohne plötzlichen Drang. Das Präparat steht als Lösung oder als Pulver in 10-Gramm-Sachets zur Verfügung.

Wird die Verstopfung von Blähungen begleitet, bietet sich eine Kombination aus Macrogol und Simeticon (DulcoSoft Plus mit Anti-Bläh-Effekt) an. Die DulcoSoft-Medizinprodukte wirken rein physikalisch und werden nicht vom Körper aufgenommen. Einnahme-Tipp: Da sie weder Aroma noch Kochsalz enthalten, sind sie gut mit dem Lieblingsgetränk mischbar.

