Sommerbesuch! Marlene Lufen und Daniel Boschmann moderieren nächste Woche die SAT.1-Nachmittagsshow "Volles Haus!"

Unterföhring (ots)

"Volles Haus!" bekommt sommerlichen Besuch: Von Montag, 14. August bis Freitag, 18. August moderieren Marlene Lufen und Daniel Boschmann von 16:00 bis 18:00 Uhr täglich gemeinsam die SAT.1-Nachmittagsshow.

Daniel Boschmann: "Wer macht im Sommer nicht gerne einen Abstecher zu Freunden und Familie? Marlene und ich sind deshalb am Freitag direkt nach dem 'SAT.1-Frühstücksfernsehen' zum Familienbesuch bei unserem Schwester-Team von #VollesHaus aufgebrochen. Wir freuen uns auf eine volle Woche 'Volles Haus!'."

Marlene Lufen: "Daniel und ich machen eine Woche Housesitting bei 'Volles Haus!'. Mal gucken, was wir alles entdecken! Ich freue mich auf ganz viel - besonders auf das Umstyling-Special in dieser Woche. In jedem von uns steckt ein schöner, selbstbewusster Mensch, manchmal braucht man nur ein paar Tipps vom Profi. Und der Vorher-Nachher-Moment ist immer wieder aufregend!"

"Volles Haus! SAT.1 Live" ist montags bis freitags ab 16:00 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn zu sehen.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell