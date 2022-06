SAT.1

Wohnmisere in Deutschland. SPD-Generalsekretär Kühnert bezieht im "SAT.1 SPEZIAL." am Donnerstag Stellung

"Wir wollen nicht nur überleben, sondern auch mal leben". Christian Siebertz (39), Berufskraftfahrer und vierfacher Vater, fasst in Worte, was immer mehr Menschen in Deutschland betrifft: Leben am Existenzminimum ohne Aussicht auf Besserung. Trotz harter Arbeit fehlt das Geld an allen Ecken und Enden: Inzwischen müssen auch die Kinder durch Zeitungsaustragen das Familienauskommen unterstützen. Der Umzug aus den aktuell beengten Wohnverhältnissen in eine größere Wohnung: bis auf Weiteres ein unerfüllbarer Traum. In "SAT.1 SPEZIAL. Preisexplosion in Deutschland: Mieten, Wohnen, Kaufen" spricht Christian Siebertz mit Moderator Matthias Killing über seine Existenzängste. In der Live-Sondersendung am Donnerstag, 20:15 Uhr, bezieht auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert Stellung zur angespannten Wohnsituation in Deutschland. Kühnert sorgte zuletzt mit seinen Aussagen zu seiner erfolglosen Wohnungssuche in Berlin für Aufsehen - und Kritik. Außerdem prallen mit Dr. Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbands Haus & Grund Deutschland e.V., und Wibke Werner, stv. Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins, Vertreter:innen von Vermieter- und Mieterinteressen aufeinander und diskutieren die Zukunft des Wohnens in Deutschland. Außerdem als Gast im Studio begrüßt Moderator Matthias Killing "SAT.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatorin Marlene Lufen, die sich seit Jahren für sozial Schwächere engagiert und die katastrophalen Auswirkungen der signifikant gestiegenen Lebenshaltungskosten dadurch aus eigener Erfahrung kennt.

"SAT.1 SPEZIAL. Preisexplosion in Deutschland: Mieten, Wohnen, Kaufen" am Donnerstag, 9. Juni 2022, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn.

