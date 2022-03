SAT.1

"Der rote Sessel ist wie mein Wohnzimmer." Lena Meyer-Landrut kommt zum Jubiläum zu "The Voice Kids" zurück

Unterföhring (ots)

2. März 2022. Aller guten Dinge sind sieben. Lena Meyer-Landrut ("Satellite") sitzt ab Freitag, 4. März, zum siebten Mal in SAT.1 auf dem berühmten roten "The Voice Kids"-Stuhl: "Der rote Sessel ist wie mein Wohnzimmer. Die Show gehört zu meinem Leben einfach dazu. Nach sechs Staffeln als Coach macht mir keiner was vor! "

Die 30-Jährige war bereits 2013 zur Premiere dabei. Gemeinsam mit Alvaro Soler, Wincent Weiss und Michi Beck und Smudo von den "Fantastischen Vier" sucht sie in der zehnten Staffel Deutschlands beste junge Stimmen 2022.

Lena Meyer-Landrut: "Ich habe durch die vielen Jahre bei 'The Voice Kids' viel Erfahrung im Umgang mit Kindern. Ich weiß was sie brauchen, was sie sich wünschen und wie man sie gut auffangen kann. Ich bin ja ein bisschen die Mutti von 'The Voice Kids'. Meine Stärke ist es, Kindern Mut zu machen, dass sie genau das machen, was ihnen Spaß bringt."

Diese elf Kids treten am 4. März in der ersten "Blind Audition" an:

Georgia (11) aus Bremerhaven, Bremen / Gloria (9) aus Hamburg / Hanna (13), aus Ockenheim, Rheinland-Pfalz / Jamie (14) aus Hamburg / Jemima (15) aus Wermelskirchen, NRW / Keyan (14) aus Waldbronn, Baden-Württemberg / Leopold (11) aus Oppenheim, Rheinland-Pfalz / Nadia (10) aus Göttingen, Niedersachsen / Nanna (14) aus Bochum, NRW / Tyler (7) aus CH-Thalwil, Kanton Zürich / Tyrell (14) aus Oranienburg, Brandenburg

Hinweis: Ausführliche Infos zu den jungen Talenten, Interviews mit Lena und den anderen Coaches und Fotos zum Download finden Sie auf der "The Voice Kids"-Presseseite: http://presse.sat1.de/TVK2022

Online: Zum Jubiläum können die Zuschauer:innen auf thevoicekids.de ihre Lieblings-"Blind Audition" aus allen Staffeln mit dem Community-Award auszeichnen. Zudem gibt es exklusive Coach-Stories, Jam-Sessions und Backstage-Einblicke.

Joyn: Neben der aktuellen Folge gibt es nach Ausstrahlung der ersten "Blind Audition" für Abonnenten von JoynPLUS+ bereits die nächste Folge exklusiv eine Woche vorab zu sehen.

"The Voice Kids" Staffel 10 - ab 4. März 2022, um 20:15 Uhr, freitags in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #voicekids

