Premiere in SAT.1: In der "CATCH! Academy" coachen die Olympiasieger Fabian Hambüchen und Sven Hannawald talentierte Nachwuchsfänger:innen

16. Februar 2022. Sie sind jung, sie sind motiviert - und sie haben prominente Coach-Unterstützung: In "CATCH! Academy" am Freitag, um 20:15 Uhr, in SAT.1 treten talentierte Nachwuchsathlet:innen gegeneinander im Fang-Wettkampf an. An ihrer Seite stehen die vier Coaches Fabian Hambüchen, Sven Hannawald, Jenke von Wilmsdorff und Nikeata Thompson, die je ein Team der Sportler:innen zum Sieg führen wollen. Wer zeigt sich dabei am professionellsten? Wer hat die besten Coach-Eigenschaften? Wessen Team holt sich den ersten "CATCH! Academy" Titel?

SAT.1 zeigt die Event-Sport-Show wie gewohnt mit Moderatorin Andrea Kaiser, Kommentator Jan Platte und Field-Reporter Simon Pearce.

"CATCH!" wird produziert von Brainpool in Zusammenarbeit mit LuckyPics.

"CATCH! Academy" am Freitag, 18. Februar, in SAT.1.

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell