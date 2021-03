SAT.1

Dreifache Premiere: Der Super-Serien-Donnerstag in SAT.1 startet am 1. April mit neuen Folgen"Navy CIS", "Navy CIS: L.A." und "FBI: Special Crime Unit"

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

29. März 2021. Volle US-Crime-Power am Super-Serien-Donnerstag ab 1. April in SAT.1: Den Anfang um 20:15 Uhr machen Gibbs (Mark Harmon) und sein Team mit dem Start der 18. Staffel des Dauerbrenners "Navy CIS" als Deutschland-Premiere. Im Anschluss, um 21:15 Uhr, geht das Team von "Navy CIS: L.A." mit den ausstehenden Folgen der elften Staffel und der zwölften Staffel wieder auf Verbrecherjagd. Einen neuen Sendeplatz am Donnerstag um 22:15 Uhr bekommen auch die zweite und dritte Staffel "FBI: Special Crime Unit".

Der Super-Serien-Donnerstag am 1.4. im Überblick:

20:15 Uhr - Start der 18. Staffel "Navy CIS" (Deutschland-Premiere)

21:15 Uhr - Start der ausstehenden Folgen der elften Staffel "Navy CIS: L.A." (Deutschland-Premiere)

22:15 Uhr - Start der ausstehenden Folgen der zweiten Staffel "FBI: Special Crime Unit" (Free-TV-Premiere)

23:15 Uhr - Neue Folge der zweiten Staffel "FBI: Special Crime Unit" (Free-TV-Premiere)

Der Super-Serien-Donnerstag am 8.4. im Überblick:

20:15 Uhr - Neue Folge der 18. Staffel "Navy CIS" (Deutschland-Premiere)

21:15 Uhr - Neue Folge der elften Staffel "Navy CIS: L.A." (Deutschland-Premiere)

22:15 Uhr + 23:15 Uhr - Cross-Over-Folge "FBI: Special Crime Unit" und "FBI: Most Wanted" (Free-TV-Premiere)

Der Super-Serien-Donnerstag am 15.4. im Überblick:

20:15 Uhr - Neue Folge der 18. Staffel "Navy CIS" (Deutschland-Premiere)

21:15 Uhr - Start der zwölften Staffel "Navy CIS: L.A." (Deutschland-Premiere)

22:15 Uhr - Staffelfinale "FBI: Special Crime Unit" (Free-TV-Premiere)

23:15 Uhr - Start "FBI: Most Wanted" (Free-TV-Premiere)

Der Super-Serien-Donnerstag am 22.4. im Überblick:

20:15 Uhr - Neue Folge der 18. Staffel "Navy CIS" (Deutschland-Premiere)

21:15 Uhr - Neue Folge "Navy CIS: L.A. " (Deutschland-Premiere)

22:15 Uhr - Start der dritten Staffel "FBI: Special Crime Unit" (Free-TV-Premiere)

23:15 Uhr - Neue Folge "FBI: Most Wanted" (Free-TV-Premiere)

Der Super-Serien-Donnerstag ab 1. April in SAT.1 und auf Joyn.

Pressekontakt:

Stella Losacker

Communication & PR

Unit News, Sports, Factual & Fiction

phone: +49 1751815941

email: stella.losacker@seven.one

Bei Bildanfragen:

Alwine März

Program Data Services

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1141

email: alwine.maerz@seven.one

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell