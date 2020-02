SAT.1

"Ein Glücksfall in der Serienlandschaft": SAT.1 zeigt "Think Big!" und "Die Läusemutter" ab 7. Februar um 20:15 Uhr

3. Februar 2020: Wo lernt man seine besten Freunde kennen? Im Studium? In der Schule? Oder vielleicht in Untersuchungshaft? SAT.1 findet: Die besten Freunde gewinnt man bei gemeinsamen lustigen Abenden, z.B. in den Figuren der neuen Comedy-Serien "Think Big!" und "Die Läusemutter" ab 7. Februar, 20:15 Uhr, am neuen Fun-Freitag in SAT.1. Nicole (Hanna Plaß) hat in Ebru (Yasemin Cetinkaya) ihre beste Freundin schon gefunden: In Think Big!" (Doppelfolgen, ab 20:15 Uhr) wollen die beiden waschechten Köln-Chorweiler-Plattenbau-Girls eine Nagelstudiokette eröffnen. Um einen Businessplan zu erstellen, geht Nicole sogar BWL studieren ... Die Presse zeigt sich bereits begeistert von der frechen Comedy-Serie. "Die Wortgefechte mit blasierten Dozenten und arroganten Kommilitonen sind ein Vergnügen", urteilt tittelbach.tv. Hörzu hält "Think Big!" für einen "Glücksfall in der deutschen (Comedy-)Serienlandschaft" und TV TODAY meint: "Witzige Serie mit frischem Gesicht". Um 21:15 Uhr geht es in SAT.1 vom Studium zurück in die Grundschule: Hannah (Pina Kühr) begegnet in "Die Läusemutter" an der neuen Schule ihrer Tochter dem ganz normalen Grundschul-Wahnsinn. Als neue Mutter fängt sie auch noch ganz unten in der Hierarchie der Elternjobs an: Hannah wird zur Mutter, die alle Kinder nach den Ferien auf Läuse untersuchen muss. Der Weser Kurier erkennt in "Die Läusemutter" viele Parallelen zum Alltag wider: "In der neuen Sitcom ... bekommen moderne Eltern und Pädagogen augenzwinkernd den Spiegel vorgehalten." Und Hörzu empfiehlt die Adaption des niederländischen Serienjuwels, weil "es noch längst nicht genug freche und richtig lustige Comedy-Serien made in Germany gibt".

SAT.1 zeigt "Think Big!" ab 7. Februar, immer freitags, 20:15 Uhr, in Doppelfolgen. Weitere Infos zu "Think Big!" Finden Sie hier: http://presse.sat1.de/Think-Big SAT.1 zeigt "Die Läusemutter" ab 7. Februar, immer freitags, 21:15 Uhr, ebenfalls in Doppelfolgen. Weitere Infos zu "Die Läusemutter" finden Sie hier: http://presse.sat1.de/Die-Laeusemutter

